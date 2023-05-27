台灣已有雙聯裝刺針防空飛彈。（資料照片）

對於美方提供的一批FIM-92肩射式刺針防空飛彈已運抵台灣桃園機場一事，共和黨前亞太區主席方恩格律師26日在網路政論節目《寰宇全視界》直言，關鍵是美國國會議員，共和黨、民主黨的國會議員都在抱怨，以國防部長奧斯汀真的受到很大的壓力！

拜登政府比照軍援烏克蘭模式，首度對台灣動用總統提撥授權，提供5億美元規模的軍備。美國國防部長奧斯汀5月16日在國會聽證會透露：「美國很快將通過去年國會授權的總統撥款權，為台灣提供重大的額外安全援助。」

我國防部長邱國正日前證實，這是美方額外援助，不算在軍購項目內的武器，但強調是延宕交貨的武器裝備，將現貨救急或彌補。

而最新消息傳出，由美方提供的一批FIM-92肩射式刺針防空飛彈已運抵台灣桃園機場，軍方低調證實已接收。

共和黨前亞太區主席方恩格26日在網路政論節目《寰宇全視界》直言，這麼快是因為最近幾個月，這個話題有很多新聞與國會關注，關鍵是美國國會議員，共和黨、民主黨的國會議員都在抱怨，都在提這件事；很多學者也在寫文章，記者也在寫相關新聞，還有一些川普時代的官員也常常在Twitter寫文章。所以國防部長奧斯汀真的受到很大的壓力，但這不能跟F16做比較，不是第一時間就可以送F16，不可能！

美國共和黨前亞太區主席方恩格律師（Ross Feingold）。（資料照片）

亞太防務雜誌總編輯鄭繼文指出，肩射型刺針飛彈為什麼可以這麼快來，因為它是美軍現役庫存很多量，這種通用型的可以給你。但M1A2T戰車，「T」是台灣特別版，為台灣特製的，像這類M1A2T、F16V，因為是特用型，沒辦法、真的生產不來！

鄭繼文披露，台灣從1996年開始，就獲得刺針飛彈衍生型，最早是復仇者，配備在悍馬車，買了1300枚左右。1998年刺針另一款DMS，DMS不是肩射型，不能一個人扛著到處跑，是三腳架雙聯裝發射器，機動性比較差，用於「要地防空」。後來還有刺針配備在阿帕契直升機，屬於空對空型。到2015、2019年，美國出售兩批肩射型250枚給台灣。

鄭繼文披露，美國早期不賣肩射型刺針，因為受到管制，擔心管控不力，流入恐怖份子或極端主義者手中，這是一致的設想，對這類武器高度管制。2015年美國認為無此疑慮，因此願意提供這類刺針飛彈。