很多男生的迷思都是「愛愛時間越長越好」，性學博士許藍方闢謠說，真的不是越長越好，根據研究指出，最佳性愛時間應落在30到40分鐘左右，時間拉得太長女生反而更不容易達到高潮，而且可能會無法維持她的興奮度，導致越來越乾。

許藍方昨天在YouTube影片上分享，很多男生覺得愛愛的時間越久越好，越久越能展現自己的雄風，也能讓女伴越來越滿意，但這都是迷思，對女生來說最佳的性愛時間落在30到40分鐘，而這段時間包括前戲、中戲與正戲（放進去）。

許藍方表示，有研究顯示，正戲落在7到13分鐘是最理想的，但不是說放進去2分鐘發現快要射了，就換個姿勢來，反正只要硬撐13分鐘不射就好，而是這7到13分鐘的過程中，要不斷摩擦，且速度越來越快，最後在女生達到高潮以後，男生再射，這個是最理想的狀態，但能做到的男生沒有幾個。

許藍方指出，與其追求高潮的時間，還不如專心做好前面10分鐘的前戲，讓女生能達到陰蒂高潮，之後進入正戲的時候，男生就可按照自身的時間，無論是5分鐘也好，還是7分鐘，想射就射，因為若在正戲的過程中，變換太多姿勢，維持的時間太久，女生就要一直重新醞釀感受，因此很難達到高潮，且女生也無法演很久。

許藍方也說，當時間拉得太長，女生可能會無法維持她的興奮度，她的興奮液就會越分泌越少，然後越來越乾就會很不舒服，這樣到最後就不是好事。

許藍方表示，兩人發生性行為的時候，時間其實不是那麼重要，重點是能讓女生感受到愛，那麼女生就會越興奮、越沉浸在性愛的過程當中。