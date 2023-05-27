台電金門塔山電廠今（27）日凌晨0時起進行設備維護，造成烈嶼地區1767戶無電可用，直到接近清晨5點才恢復正常供電；悶熱的夜裡無電可用也造成部分民怨，對此台電表示，因進行線路設備更換工程，為確保施工人員工作時之安全，不得已才實施局部停電，造成不便之處還請鄉親見諒。

有停電用戶反應，悶熱的天氣裡無冷氣、電扇可吹實在徹夜難眠，怒斥台電應挑假日白天施工，民眾也好「躲到」有電可用之處避暑，一早只能帶著「愛睏面」趁來電之際趕緊補眠充電一下；不過也有人跳出來聲援台電，深夜作業是為了讓停電的影響層面降到最低，施工人員也整夜沒睡更辛苦，更換線路也是為了鄉親用電安全，才幾小時沒冷氣吹，實在沒什麼好抱怨的。

台電金門區營業處說明，因配合塔山電廠進行線路設備新增與更換維護工程，為確保施工人員工作安全及設備更新順利，不得已才實施局部停電，為計畫性工作停電，不是分區輪流停電，且與電源不足所實施的臨時性限電措施無關，原本預計停電至清晨6時，但在施工人員加緊作業下已提早於凌晨4時55分恢復供電。