彰化一名肢體障礙黃姓婦人，於去年底住院期間，在李姓護理師幫她解除束帶後，竟用力甩了李姓護理師1巴掌，因此遭醫院報案提告。全案一審日前審結，黃婦被依妨害醫事人員執行醫療業務罪判處2個月徒刑，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。

去年11月25日晚間，黃婦在彰濱秀傳醫院第一加護病房住院治療腦瘤及高血壓等疾病時，因情緒激動，自行拔除靜脈留置針及動脈導管，當時醫院的醫護人員為保護黃婦安全，遂以束帶綁住她的手腳，以避免其自我傷害。

同日晚間8點56分，黃婦的家屬要辦理出院手續時，李姓護理師前來黃婦病房病床旁將黃婦手腳的束帶解除後，黃婦竟基於妨害醫事人員執行醫療業務之犯意，突以手用力打李姓護理師右臉一下，致李女受有右側臉部挫傷之傷害（傷害部分未據告訴）。

案發後，醫院立即向鹿港警分局報案。黃婦警訊時矢口否認犯行，於偵查中先是辯稱她只是要閃身，手抬起來，並沒有打到李姓護理師，後來又改稱她的束帶被解開後要起身時，左手不小心揮到護理師的臉。黃婦於全案移審至彰化地院的準備程序中，才坦認犯行。

法官認為，黃婦涉犯《醫療法》第106條第3項之以強暴方式妨害醫事人員執行醫療業務罪，黃婦僅因一時情緒失控，當場對護師師以強暴手段致傷，損害醫病關係，減損整體醫療士氣，間接影響其他就醫病人及家屬權益與安全，其所為實屬不該，考量其無前科，且領有中度身心障礙證明，惟迄未與被害人達成和解，審酌後判刑2個月，全案可上訴。