每個人喜歡的類型都不同，有人偏好體貼溫柔的對象，有的喜歡與自己性格差很多的伴侶。《靈匣網》分享5個容易被有個性女性吸引的星座男，對方若越刁蠻、高冷，反而會激起他們的興趣，就算追求期間很辛苦，依舊不願意放棄。

1、射手座

射手男個性樂觀又陽光，身邊吸引不少異性，喜歡刺激、自由的個性，也反映在擇偶方面，不喜歡傳統女性，覺得和自己不搭，寧願選擇臉皮厚、膽子大的女人，過於安分的異性無法激起興趣，在利益驅使下，甚至認為處事圓滑有心機的女性，對自己的事業也較有用，提醒射手男做人還是要腳踏實地，這種關係難以長久。

2、天蠍座

天蠍男喜歡挑戰型的女人，越是不按牌理出牌，就越想搞清楚，而且天蠍男閱人無數，可說是情場老手，一接觸就能知道對方是否有心機，若是看不透就會產生興趣，俗話說「得不到的才是最好的」，非常符合天蠍座的個性，對於難以追到手的對象，一路就算艱辛卻甘之如飴，一旦追求成功會更懂得珍惜。

3、獅子座

獅子男個性霸氣，容易被有主見的女性吸引，不喜歡單純天真、乖乖牌的類型，如果又特別順從他們，更是無法激起獅子男的興趣，認為有心機的女子才能成大事，對方越是任性、刁蠻，吸引力就越大，在他們眼裡，若是能追求成功，會非常有成就感，能夠滿足心中的征服慾。

4、牡羊座

牡羊男個性熱情，又喜歡社交，對於高冷的女性很有興趣，然而這類女生通常都較難追，反而會激起牡羊男征服慾。若有女性對牡羊男愛理不理，非常符合他們的條件，就算被當成空氣，依舊努力不懈的追求，就算把自己搞得很累也開心，想要的就是這種刺激感，在一段複雜的關係裡，總是活力滿滿。

5、雙子座

雙子男可說是沒事找事的類型，由於頭腦特別聰明，生活通常過得很順利，所以就喜歡找點刺激，因此就反映到感情上，若有女生對他們溫柔體貼，雙子男完全沒有興趣，反而是越強勢、要求多的女性，才會感覺到新鮮，相處過程中就算常挨罵，依舊是以笑臉面對，對方這時若釋出一點善意，雙子男就會很開心，甚至離不開對方。