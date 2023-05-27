周春米領軍赴日行銷屏東農產，順利秒殺完售。(屏縣府提供)

周春米領軍赴日行銷屏東農產，順利秒殺完售。(屏縣府提供)

屏東縣長周春米為積極行銷屏東農產，特地率領縣府團隊親赴東京，26日下午於東急百貨吉祥寺店搶得先機，駐日大使謝長廷也特別現身力挺，現場買氣相當熱絡，屏東愛文芒果不到半小時就銷售一空，會後業者更提出對屏東農產品洽談訂單的高度興趣，除期望將屏東農產品帶入百貨超市通路銷售外，也力挺屏東芒果前進日本東京。

27日上午，周春米前往日本零售業最悠久的Nissin World Delicatessen拜會參訪，向店長推薦屏東芒果及鳳梨，她說，Nissin World Delicatessen超市為外國youtuber時常消費且推薦日本最好買的超市，後續將由貿易商進行後續洽談，下午將在Summit Store東中野店進行屏東農產品拓銷活動，加強拓銷力道，進軍百貨通路及連鎖超市。

周春米表示，今年搶先將第一批屏東愛文芒果空運送至日本後，即鎖定東急百貨超市辦理首場推廣拓銷活動，開賣屏東愛文芒果前，已吸引不少日本民眾聚集，對於開賣後不到半小時即銷售一空，並獲得當地居民及旅居日本的華僑喜愛及支持，感到相當興奮。

活動現場除將屏東農特產品一次推薦給日本消費者，也向日本消費者展示百分之百完全不添加水的愛文芒果果乾、鳳梨果乾及蓮霧加工品，她提到，由於蓮霧鮮果因檢疫規定尚未開放輸日，透過此次推薦會，以蓮霧加工品向日本朋友推介。

屏縣府農業處表示，屏東芒果產期在每年4月到6月，栽培面積為4140公頃，為全台的第二大產區，近年除供應內銷，更長年布局、積極拓展不同外銷通路。其中，縣府團隊拓展海外市場時發現，日本與台灣文化相似、交流頻繁，屏東愛文芒果普遍為日本民眾所熟悉及喜愛，因此積極辦理各式拓銷活動，加深日本消費者對屏東農產品的印象。