人在夢境中，即使遇到爭執情境或險境，多半無劇烈的肢體動作，但一名男子在睡夢中，會因夢境而唸唸有詞、拳打腳踢，甚至踢傷妻子，就醫診斷為「快速動眼睡眠行為障礙」。醫師表示，這類行為常是巴金森氏症、路易體失智症等神經退化疾病的前兆，若民眾被發現自己有此行為，應盡速就醫，以利及早治療，來減緩疾病惡化速度。

雙和醫院神經內科醫師陳龍在《醫師好辣》表示，上述男子與妻子一同求診，妻子在診間拿下太陽眼鏡抱怨，因丈夫在夢中拳打腳踢而害她雙眼瘀青，此外，丈夫在睡夢中還會唸唸有詞，伴隨著劇烈的肢體行為，彷彿與空氣打架。

陳龍表示，上述男子為「快速動眼睡眠行為障礙」，特徵是與夢境相關的肌肉張力失常的行為，例如揮拳踢腳，且可能出現情緒激動的夢話。正常人作夢時，即使在夢境中跑跳碰，但身體實際上仍維持在床上不動，此因快速動眼期時腦幹的神經迴路會抑制運動神經的活性，亦即無肌肉張力，以避免人在神智非全然清醒下，做出自傷的行為。

「快速動眼睡眠行為障礙」不能視為單純的說夢話，因這類行為常是神經退化疾病的前兆，例如巴金森氏症、路易體失智症，若及早就醫，可及早診斷與治療。

根據長庚醫院院訊，這疾病好發於中老年男性，被認為可能和神經退化有關。有快速動眼期行為異常者，往後罹患巴金森氏症或其他神經退化疾病機率會比一般人來得高。