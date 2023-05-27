錢慧佳代表玄奘大學餐旅學系參加2023年馬來西亞WCC世界金廚國際大賽，拿下1金1銀佳績。（玄奘大學提供／陳育賢新竹傳真）

指導老師湯彩群也獲得亞洲與歐式創意甜點賽特金牌、創意月餅金牌、以及現場雙人下午茶製作金牌。（玄奘大學提供／陳育賢新竹傳真）

玄奘大學餐旅管理學系3年級學生、馬來西亞籍同學錢慧佳，近日代表玄奘大學餐旅學系參加2023年馬來西亞WCC世界金廚國際大賽WCC World Chefs Cuisine，與來自全球10個國家、1600位廚藝選手同場競技，最後與老師湯彩群共計拿下1特金牌、3金牌、1銀牌的亮眼成績。

畢業於馬來西亞沙巴州根地咬高中普通科的錢慧佳，此次代表玄奘大學餐旅學系參加在家鄉馬來西亞舉行的WCC世界金廚國際大賽，錢慧佳個人獲得了聖誕餅乾組金牌及杯子蛋糕組銀牌。

指導老師湯彩群也參加了3個項目的競賽，獲得亞洲與歐式創意甜點賽特金牌、創意月餅金牌、以及現場雙人下午茶製作金牌，師生表現都非常亮眼。

玄奘大學指出，慧佳在眾多台灣學校中，選擇了玄奘大學餐旅系來追尋自己的夢想，在高中母校中，是唯一一位來台就讀大學的學生，其進入大學之前是個廚藝「小白」，甚至從沒想過自己會學做烘焙。

在玄奘大學的學習過程中她修習了旅館的很多課程，同時也選修了烘焙的廚藝課程，在和老師湯彩群學習烘焙過程中，逐漸發現了烘焙的樂趣，親手做出來的甜點以及麵包讓她充滿了驚喜。

儘管湯彩群是出了名的嚴格，她還是選修了每個學期的烘焙課程，平日除了正常課程外，也常常會充當老師的小助手，熱心參與協助了學校和餐旅系的很多活動。

在大三時還和學校申請創新創業補助計畫，由湯彩群輔導創業團隊，和同學們成立了自己的yum yum小心點公司，在學校販售自己親手製作的烘焙點心。

去年底，湯彩群邀請慧佳一起參加2023年馬來西亞舉辦的世界廚藝大賽，她雖心有忐忑，還是在老師的鼓勵下選擇勇於挑戰自我，歷經幾個月的訓練，並在何文熹、陳郁芬、李冠瑩等名師親自指導下，給予技術上以及賽事上的專業建議，慧佳也不負眾望拿下好成績。

玄奘大學表示，該校餐旅系為錢慧佳打開了通往新世界舞台的大門，希望她能繼續努力追逐自己的夢想，而玄奘大學餐旅系將始終是她堅強的後盾。