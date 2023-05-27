塞巴斯坦·哈勒 復出後表現穩定 本賽季也攻進 9球（圖片來源︰達志影像）

新晉德國國腳 尤利安·布蘭特 本賽季表現穩定同樣為多特蒙德攻進 9球（圖片來源︰達志影像）

本賽季德甲爭標形勢峰迴路轉，拜仁慕尼黑在上一周 1:3 敗在RB萊比錫之下，而多特蒙德以 3:0大勝奧格斯堡，多特蒙德重新掌控主導權。目前多特蒙德33戰得70分升上榜首，拜仁得68分排第二，多特蒙德只要在最後一輪比賽擊敗梅因斯，便可自2011/2012球季之後再次贏得德甲冠軍，本場首選讓分/多特蒙德勝，大小[總分2.5大]。

【足球-德甲】[梅因斯@多特蒙德][05/27(六) 21:30] [編號 780]

多特蒙德最近7場聯賽不敗，成績為5勝2平，勝出率71.4%，主場成績極好，2023年聯賽9場主場比賽全部取勝，球隊聯賽對上一次在主場落敗，更已經是2022年8月中的事。

本賽季多特蒙德進球點都落在不同的球員身上，隊中目前進球最多的是荷蘭前鋒荷蘭前鋒 唐耶爾·馬倫 Donyell Malen、曾患癌的中鋒 塞巴斯坦·哈勒 Sébastien Haller 和德國翼鋒 尤利安·布蘭特 Julian Brandt，分別各自進了9球，另外有5名球員都有6球或以上的進球紀錄。

多特蒙德進攻上必定全力以付，在2023年9場的主場比賽 總進球大小[總分2.5] 全數是大，總進球大小[總分3.5]則是7大2小。

多特蒙德本場對手梅因斯屬於中游球隊，目前得45分排第名第九位，不愁降級也和下賽季歐洲賽事無緣，戰意不太旺盛。近期成績也反映了球員已進入休假模式，最近4場聯賽全敗外，被對手進球數大小[2.5]，成積是更是4大0小，無心戀戰。

多特蒙德只要勝出本場比賽便可緣贏得德甲冠軍，本場首選讓分/多特蒙德勝。

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