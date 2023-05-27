前衛福部長陳時中、「小英之友會」榮譽總會長陳時中今（27）日出席板橋區「小英之友會」捐血活動，媒體詢問《公職人員選舉罷免法》新增排黑條款通過，造成部分民進黨員不能參選的看法，陳時中說，當然有影響和遺憾，不過，排黑條款通過是彰顯民進黨對排黑的決心。至於個人是否參選，陳時中表示目前沒有規畫。

陳時中指出，任何一個條款、法律的通過，都會對有些人有所限制，不過，這樣的一個排黑條款通過，是彰顯民進黨對於排黑的決心，也不是只有嘴巴講一講，全黨上下一致投票通過，當然會有影響，當然會有遺憾，不過還是展現本黨排黑的決心。

陳時中強調，這是國家或是台灣未來的一個走向，排黑未來社會一定是會愈看愈緊，而不會愈看愈鬆，這是一個趨勢，民進黨走在時代的前面，希望能夠創造一個相對大家都是比較清白參選的環境，當然必然會有遺憾，不過這是一個時代的趨勢，我們必須往前走。

媒體詢問，「小英之友會」是否會與賴系整合？陳時中表示，雙方整合是必然要做的，如何讓它一加一大於二，是我們現在在努力的目標，怎樣在兩個組織之間進行系統性的對話，達到最大的成效，是我們目前在努力的，我們經常有在對話。

對於是否參選，陳時中說，到現在還沒有這樣的規畫。