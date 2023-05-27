立法院昨天三讀通過修正「公職人員選舉罷免法」，新增排黑條款，民進黨內出現不少雜音，認為違反比例原則、無罪推定。對此，行政院副院長鄭文燦今表示，追求台灣一個更乾淨的政治，「全黨是有共識的」，但也容許不同意見。

鄭文燦今日上午出席青平台「永續民主 世界台灣」系列論壇開幕式，媒體詢問選罷法新增排黑條款衝擊陳致中與蘇震清參選公職，黨內有雜音，認為不符比例原則、無罪推定原則，未來恐後患無窮。

鄭文燦表示，選罷法修正提高「排黑條款」標準，是為了回應社會期待，追求台灣一個更乾淨、更好的政治，這點全黨是有共識的，所以表決是一致行動，並沒有不同的看法。當然在法理的爭辯上，容許大家有不同的意見，這個是很正常的。

針對民進黨徵召政治評論員李正皓以無黨籍身份參選新北市永和立委，引發綠營反彈，鄭文燦表示，民主大聯盟是希望容許差異、尋找更大的共識，也形成更大的力量，當然個別的候選人如果有任何的問題，他相信這都可以好好地討論。

對於前文化部長鄭麗君被認為可能是副總統賴清德選2024總統副手之一，賴清德被認為黨公職出包、年輕人選票落後、兩岸論述隱憂，有信心拉大民調差距？鄭文燦指出，賴清德已經累積非常完整，而且豐富的歷練，對於兩岸、國政都有很好的主張，他相信未來競爭過程，支持度會不斷提高，這點他有信心，副手選擇要通盤考量，鄭麗君是非常棒的人才，這是黨內外的共識。

至於國民黨籍宜蘭縣議員黃浴沂諷女消防員洗澡「不鎖門引誘人家看」，並拒絕道歉，鄭文燦認為，這個社會進步過程中，總有些人落後，對於人權價值、社會如何進步，總是在狀況外，在台灣有很多公職願意引導正確的價值，檢討被害者一直是處理性平議題上非常重要課題，這個課題顯示這個社會還有許多人需要教育。

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