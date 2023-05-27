龍潭歸鄉文化節龍舟賽自1915年起持續至今已傳承108年，堪稱全台歷史最悠久的埤塘龍舟賽，選手須採跪姿划船，除挑戰速度極限，更象徵堅毅不拔、勇敢進取的客家精神。（蔡明亘攝）

龍潭區公所表示，今年桃園市的企業、機關學校、社區、里民各界都踴躍組隊參與龍舟賽，預計將有超過100支隊伍參賽。（蔡明亘攝）

2023龍潭歸鄉文化節系列活動開跑，百年傳統龍舟賽受疫情影響停辦3年，今年重啟賽事預計有逾百支隊伍參與。桃園市長張善政今早出席龍舟點晴儀式表示，「龍潭陂塘龍舟賽」6月22至24日端午連假登場，是桃園最具特色的龍舟賽，還有花火之夜、水上高樁獅爭霸賽等活動，彰顯端午傳統和客家精神，帶領大眾感受客家風情。

2023龍潭歸鄉文化節規畫豐富系列活動，邀請民眾一起來龍潭，親身體驗獨特迷人的客庄魅力。（蔡明亘攝）

歸鄉文化節顧名思義，盼在龍潭居住、旅遊或服役過的民眾，都能以回家鄉的心情來參與這場年度盛事。（蔡明亘攝）

龍潭歸鄉文化節龍舟賽自1915年起持續至今已傳承108年，堪稱全台歷史最悠久的埤塘龍舟賽，選手須採跪姿划船為最大特色，除挑戰速度極限，更象徵堅毅不拔、勇敢進取的客家精神。張善政表示，龍舟賽睽違3年重啟，今年賽事更令人引頸期盼，獎金也如往年一樣豐厚。今是賽前隆重的祈福點睛儀式，不僅祈求選手競技平安，更傳達客家鄉親「敬天謝神」精神。

龍潭區公所表示，今年桃園市的企業、機關學校、社區、里民各界都踴躍組隊參與，預計將有超過100支隊伍參賽，共提供6艘龍舟5月30日下水，提供隊伍練習至6月19日、6月22日預賽、6月23至24日為複賽與決賽，將在龍潭大池爭取龍舟競賽的最高榮譽。

龍潭區公所指出，龍潭歸鄉文化節規畫豐富系列活動，包括水上高樁獅爭霸賽、花火之夜、SUP立槳、Hakka粽夏音樂饗宴、仲夏市集、客庄巡禮、龍舟百年風華展、端午節體驗式DIY活動等。其中花火之夜更首次在水中設計微笑煙火開場，沿用國內最大鋁合金結構結合台北101跨年御用煙火，設計水面彩虹煙火，同時添加跑動式水上動態煙火，結合左右橋體燈光秀共同展演。

龍潭區公所表示，歸鄉文化節顧名思義，盼在龍潭居住、旅遊或服役過的民眾，都能以回家鄉的心情來參與這場年度盛事，也歡迎來自各縣市的民眾一起來龍潭，親身體驗獨特迷人的客庄魅力。