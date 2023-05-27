協和電廠更新改建（含第四天然氣接收站興建）環評初審在本月25日召開，未料遭環團闖入高喊「程序違法！立即散會！退回重審！」因而中止開會，環保署昨天公告擬在6月2日再次召開協和電廠更新改建（含第四天然氣接收站興建）填海造地案專案⼩組第5次初審會議初審的延續會議，環團批評，所有瑕疵環保署沒有要求台電補正、修正就火速再開會，顯⾒環保署已經化⾝為經濟部與台電推動四接的開路先鋒。

守護外⽊⼭⾏動⼩組指出，環保署此舉完全是「程序違法未解決，違法環評⼜續開」，直接排擠掉原定下周五6／2 下午2點召開之其他環評審查案，顯然不打算要求台電說明四接東移⽅案違背《環評法》、《開發⾏為環境影響評估作業準則》及《海岸管理法》種種劣跡斑斑⾏為。環保署護航⾄此，已經從裁判變成球員，企圖在總統⼤選⽩熱化前清理戰場，將四接填海造地案強渡關⼭，⾏政強暴基隆市⺠、海洋⽣態與百年基隆港。

守護外⽊⼭⾏動⼩組強調，根據《環評法》第10條規定，開發案應進⾏範疇界定，應包含：需要確認可⾏的替代⽅案、確認應進⾏環境影響評估的項⽬及調查⽅式等等。在⼆階的範疇界定中強調替代⽅案為零⽅案，四接東移⽅案並沒有被指認為可能的填築區，海域調查樣站也非考量東移⽅案⽽訂定，因此東移⽅案沒有依環評法規定有過範疇界定的程序。

守護外⽊⼭⾏動⼩組呼籲，環保署確實要求台電完成法定調查程序，不要強推七⽉即將卸任的環評委員「審查違法的環評資料」，讓環評會議寫下更加⿊暗的⼀⾴；依照⼆階第⼀次範疇界定會議時的環評委員討論意⾒，需在填築區內設置調查樣站並進⾏調查；有關四接對基隆港營運影響，各界仍諸多疑慮，應重做試驗；台電提出的《協和發電廠更新改建計畫環境影響評估初稿》東移⽅案非過去的⽅案範疇，直接召開延續會議已經違法，要求環保署退回此次環境影響評估資料，請台電依法重跑環評程序，不要讓環評委員違法審查。

守護外⽊⼭⾏動⼩組也呼籲民眾，6⽉2⽇下午到環保署現場旁聽、發表意⾒，並且共同要求環保署回頭是岸，別從護航變幫兇