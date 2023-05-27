Soak it all in, Craig Kimbrel 🥳 pic.twitter.com/tozwrK8bvT — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) May 27, 2023

費城人牛棚投手「金寶」金柏若（Craig Kimbrel）近年壓制力下滑，投球成績不復以往，不過今（27日）碰上老東家勇士，金柏若寫下生涯400次救援成功的里程碑，助費城人以6比4收下比賽勝利。

金柏若成為史上第8位達到400救援大關的投手，也是今年繼簡森（Kenley Jansen）後再度達成的球員，恰巧的是2人同樣都是對老東家勇士取得第400次救援的成就，金柏若透過《NBC Sports》表示，「我很高興今晚獲得了這個機會，這有點像回到一切的開端，這真是棒極了。」

在勇士投出名堂的金柏若，效力「斧頭幫」5個賽季中，有4年的救援成功次數領先全國聯，自從2015年遭交易後，金柏若便四處奔波，陸續加盟教士、紅襪、小熊、白襪和道奇。本季來到費城人出賽21場，拿下3勝1負、5.68次自責分率，以及6次救援成功。

金柏若在球隊領先2分時上場，順利完成2出局後投出保送，最終仍讓小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）擊出滾地球出局，幫助國聯衛冕冠軍費城人拿下近12戰中的第4勝，在阿瓦拉多（Jose Alvarado）傷出的這段時間，金柏若將持續把守球隊最後一道防線。