龍崎綠竹筍評鑑活動首度移師到市區舉辦，吸引消費者圍觀。（曹婷婷攝）

向來在台北拍賣市場享有好口碑的龍崎綠竹筍，今年首度將評鑑活動移師台南市區辦理，希望更貼近消費者，上午登場的30組評鑑大賽請來專業評審現場針對硬度、甜度、外觀等加以評分，吸引許多消費者圍觀與採買，也帶動買氣，2小時熱銷400公斤。

龍崎區農會今明兩天在台南市農會林森路假日農市辦理綠竹筍評鑑活動，由台南區農業改良場專家現場評審，評審之一的研究員謝明憲說，他評分口訣為「DCCPST」，端詳筍子底部是否滑順、外觀均勻度、牛角彎曲與否、有無病蟲害斑點、聞味道及筍頭尖不尖，另外還要測糖度與硬度。

他說，上午評審過程也遇到不少民眾前來詢問「到底怎麼挑選好吃的竹筍？」他也當場分享相關訣竅，讓很多婆婆媽媽笑說，上了寶貴一課。由於今年乾旱缺水，他也提到，農作物一旦水分少，糖度就會拉高，因此，今年的綠竹筍甜度跟品質普遍都不錯。

龍崎區農會推廣部主任董啟聖說，農會推出的綠竹筍一級品向來銷往台北拍賣市場，很多在地民眾其實反而沒有機會吃到，今年特別將評鑑活動結合推廣展售，介紹龍崎優質竹筍給在地民眾認識，希望貼近消費端，未來也能拓展更多元的銷售管道。