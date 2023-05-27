台東有個家庭2年之內遭逢變故，家中父母及爺爺相繼離世，一家人的重擔全落在19歲大女兒小安（化名）的身上。小安為了照顧2名仍在就學的妹妹、以及臥病在床的阿嬤，放棄了好不容易考上的大學，白天工作、晚上陪伴家人。

才從工作場所回到家，小安一刻不得閒，馬上動手準備全家人的晚餐，就讀高中的二姐則得輔導國小的妹妹寫作業；看似幸福的一家人，背後故事讓人鼻酸。

小安替病床上的阿嬤整理尿袋，阿嬤說「心疼可憐的孫女，還要幫我弄尿袋、尿布這些」回憶這2年間發生的事，小安語帶哽咽地說，3個長輩相繼離世，她放棄學業…，阿嬤也不捨地落淚，她則安慰拍拍阿嬤的肩膀。

小安說，家中變故來的突然，她一下無所適從，她看著同年齡友人進入大學校園、享受青春玩樂，她卻要放棄一切，她坦言，也曾想過為什麼上天對她不公平。

面對許多無奈，小安卻很快地調整心態，「遇到了就面對」，於是她毅然決然放棄了大學生身分、一肩挑起家裡經濟及照顧的重擔。她白天在超商工作，晚上則照顧一家大小，每個月的開銷，超出了微薄的薪水，為了省錢，她也放棄了上大學的機會。

擦乾眼淚，小安說，現在最大的希望就是2個妹妹能夠平安長大，自己就能重返校園，完成她的大學夢。