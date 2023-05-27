外界點名總統參選人賴清德的副手熱門人選的前文化部長、青平台基金會董事長鄭麗君今天表示，現階段最想做的事情是邀請社會深度思辨凝聚台灣社會願景，目前沒有參與選舉的想法，民進黨內也沒有這種討論。

行政院副院長鄭文燦上午出席由青平台所舉辦的「永續民主、世界台灣」論壇開幕式及第一場論壇「民主與和平，台灣國家安全戰略的下一步」，會前受訪被問到鄭麗君是否為賴清德理想的2024副手人選？鄭文燦表示，副手的選擇必須通盤考量，鄭麗君是一個非常棒的人才，這是黨內外共同的共識。

他說，賴清德已經累積非常完整且豐富的歷練，對於兩岸、國政都有很好的主張，相信在未來競爭的過程，賴清德的支持度會不斷提高，他對此很有信心，

鄭麗君受訪時表示，今天舉辦論壇是希望擴大社會對話，期待在台灣每個關鍵時刻，大家都能夠一起深度思辨，凝聚台灣社會的願景，這是現階段最想做的事情，已多次向外界報告目前沒有參與選舉的想法，黨內也沒有這樣的討論。

她期待社會多討論台灣的願景，並強調，民主的主體在每一個人，「雖然我們在民間也可以搭建平台、願景對話，盡一份心力」。

被詢及賴清德的青年支持度拉不上來，是否會做些建議，鄭麗君表示，做為民間智庫平台希望多討論願景，不談選舉，就她了解，賴清德對於國家的未來、台灣的願景有許多深入思考與想法，也與青年互動走入校園真誠對話。

鄭麗君表示，期待選舉不是零和對抗，選舉可以大家一起來思辨台灣下一步，凝聚未來願景一個重要過程，相信賴清德逐步會有國家願景一一與社會各界、不同世代一起討論，凝聚未來的理想。

至於賴清德的副手應具備何種條件，鄭麗君說，她私下常開玩笑說野百合世代是老百合世代，認識都超過30幾年，從過去的學運感情到現在不論體制內外，見面討論的話題都是台灣民主永續的未來，都會互相鼓勵，黨內有許多比她優秀的人才，她是一個比較喜歡思考、做事的人，出身智庫以喜歡做的事情來盡一份心力，一起為台灣努力。（編輯：蘇龍麒）1120527