「晶片教主」、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（27）日受邀到台大畢業典禮擔任致詞嘉賓，他和現場畢業生分享入AI領域的創業艱辛過程，並強調成功並非偶然，必須歷經多次失敗才能完成目標。他回憶10多年前，參觀台大一間實驗室，除了擺滿NVIDIA顯示卡，走道上用「大同電扇」散熱，十足台灣風格的DIY超級電腦。他對於自己公司能幫助他人完成事業夢想感到欣慰。

黃仁勳在致詞時表示，他40年前畢業時，世界還比較簡單，沒有液晶電視，還沒有手機，後來IBM PC跟MAC PC開始了個人電腦革命。你們現在的世界更複雜，車子開始自動駕駛，近期出現了AI（人工智慧），讓電腦可以自動執行。

他說，AI將創造許多新的工作，也會淘汰現有一些工作，總之全世界的工作面貎將會大翻轉，因此每家公司都要運用AI，並創造更多令人驚艷的事物。

黃仁勳回憶10多年前第一次來台大，被邀請參觀一間實驗室，整個房間的NVIDIA遊戲顯卡，走道上則用「大同電扇」散熱，以台灣的風格做了一個超級電腦，這是他最早的NVIDIA JOURNEY。研究人員相當感激NVIDIA，而黃仁勳也為自己公司能幫他人完成事業而感到欣慰。

黃仁勳提到，他40年前畢業的1984年是一個完美的年份，而2023年同樣完美。學生們能從台大畢業，可說是人生至今最成功的一天，往後出社會將面臨許多挑戰，而他創辦NVIDIA過程中也有失敗經驗，他更形容是充滿羞辱和尷尬。

黃仁勳最後勉勵畢業生，「要試著去追逐獵物，而不是讓自己成為獵物。」記住一定要勇往向前跑，而不是用走的，因為世界不會停下腳步等你。