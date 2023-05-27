為改善淡水河口陸蟹因都市開發，生活棲息環境受侷限，於繁殖期移動路線受阻礙等問題，高灘地工程管理處今（27）日舉辦「金色水岸友善陸蟹生態廊道」守護行動，共同為友善河口生態棲息環境，保護河川生態多樣性、推動永續環境教育，盡一份心力，守護行動配合陸蟹繁殖季於即將到來的6月5日世界環境日前啟動，別具意義。

高灘地工程管理處張修銘處長表示，這次活動透過新北市河川流域治理平台，整合市府局處與長期投入新北市生態保育議題的荒野保護協會一起籌辦，為結合永續環境教育理念，也結合一直關注淡水河生態的竹圍國小，及行政院農業委員會林務局一同護蟹回家。

張修銘說，「金色水岸友善陸蟹生態廊道」設置地點位於陸蟹活動熱點之一的淡水金色水岸自行車道3.2公里至3.4公里間，全長約150公尺，守護行動由荒野志工率領淡水區竹圍國小師生，及關心生態保育議題的朋友，共同將可拆卸活動帆布設置於自行車道兩側，作為陸蟹繁衍所需臨時生態廊道。配合陸蟹繁殖高峰季設置時間約半年，期間荒野保護協會及竹圍國小將持續觀察廊道設置後陸蟹活動情形，作為未來健全河川生態環境之參考。

荒野台北分會秘書林育輝表示，此次守護行動結合淡水竹圍國小師生，讓永續生態保育種子深入我們的下一代，相當有意義；廊道設置方式也邀請致力護蟹生態保育的清華大學曾晴賢教授一同參與，共同守護我們居住的地球。

現場參與活動的竹圍國小林同學表示，淡水河紅樹林住著可愛的陸蟹，陸蟹們時常不小心爬到道路上，小小身體讓人們不易發現牠們，與同學們一起動手打造廊道，幫助陸蟹平安回家，是一件很有意義的事。

另外為鼓勵民眾參與護蟹活動，行政院農業委員會林務局羅東林區管理處也準備精美的紅樹林紙雕模型送給參與民眾作為紀念；另參與守護行動的新北市政府新建工程處代表也強調淡北道路計畫中，已有妥善規劃陸蟹保護機制，未來也會持續觀察，共同維護生態。

張修銘也特別強調，此次守護行動全程設置的解說牌，都是由荒野、竹圍國小及高灘處共同打造，未來可讓來往的民眾更了解河口生態，及陸蟹棲息的情形。這次雖然只有短短150公尺，卻是集結公私協力齊心為陸蟹打造一條安全回家的路一大步。