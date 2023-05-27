全國警察大加薪，近30年未調整的警勤加給，行政院26日核定自今年7月1日起大幅調高15％。行政院副院長鄭文燦今受訪時透露，警勤加給提高15％是應該的，其他專業加給政府也同步提高，「包括消防署或其他專業公務同仁在內」。

鄭文燦今日上午出席青平台「永續民主 世界台灣」系列論壇開幕式時表示，挺警察、照顧警察權利、照顧基層福利，這是很基本的。警勤加給28年來都沒有調整，經過調整後，平均每名警員可增加1000元至2000元加給，這是非常重要的一步。

鄭文燦指出，在行政院討論的過程中，從警政署提出、內政部爭取到行政院核定，整個行政院團隊都非常支持。而陳建仁院長昨也到警專，特別表示對警大、警專學生提高伙食費，也提高警勤加給，就是以具體行動表達對警察同仁的支持。

鄭文燦強調，目前台灣歷經疫情挑戰，如何打造安全社會、如何打詐反詐騙，也是政府目前工作的重點。警察同仁執行公權力很辛苦，因此警勤加給提高15％是應該的。其他專業加給部分，政府也同步提高，包括消防署或其他專業公務同仁在內。