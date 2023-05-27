葛兆恩（左）將與多位女演員有對手戲。（電影方提供）

高凌風的兒子葛兆恩（Kodii），繼3月推出單曲〈選擇題〉，今（28日）再宣布將前往馬來西亞，預計在當地停留3周，拍攝電影的好消息。他這次參與黃明志親弟黄明勵首部執導的血腥恐怖電影《血色旗袍》，飾演男主角的他不僅在片中一人分飾兩角挑戰「兩代渣男」，還將首次拍攝床戲，至於尺度？他也賣關子的說，「據說是挑戰遊走在大馬上映尺度邊緣」。

劇情描馬來西亞兩個不同年代的故事，葛兆恩為角色做足功課，分析不同年代會有不同的渣，「比如以前被老婆發現，老婆不會怪罪老公，而是怪罪外面勾引自己男人的女人，現代是要各種勾心鬥角」，他也補充，角色比本人更心狠手辣，在愛情觀中還有許多扭曲的想法，因此挑戰性非常大。

飾演渣男的他，將和多位女演員有親密互動及床戲，談起首次拍床戲的心情，葛兆恩坦言最擔心表現不好，「因為沒有嘗試過，也不知道導演底線在哪，深怕耽誤現場工作人員的時間」。

當他確定獲得演出機會後，也開始為拍攝做功課，逼自己看了不少驚悚血腥題材的電影，笑說，「導演是血腥片的忠實粉絲，我也想嘗試這種限制級的作品，開始逼自己看很多血腥片，揣摩心境和情緒」，一心希望能在久違的電影作品上，帶來最好的表現。