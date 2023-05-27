大S和汪小菲前年底結束10年婚姻，去年因大S閃電再婚具俊曄，和前夫因此鬧翻，近日大S工作室才闢謠關於她限制探視次數的傳聞是子虛烏有。今(27日)微博上又傳疑挖到大S私人帳號，在2021年11月22日與汪小菲正式離婚前，大S的私人帳號便曾到具俊曄IG留言貼愛心，對此，大S工作室暫無回應。

回顧整個時間軸，2021年6月汪小菲因疫苗問題在微博上發文暴走，求證大S，她便拋出震撼彈表示要離婚，直說：「離婚手續在辦了，他的言行本人不予置評。」汪小菲則傻眼表示不知情，看似單分面被離婚，同年11月22日汪小菲和大S共同發布聲明宣布已經離婚，「兩人已決定和平解除婚姻關係，並已於近日辦理了相關手續」。

大S私人帳號被挖。（圖／翻攝自娛超人微博）

去年3月，大S和20年前舊愛具俊曄閃電宣布再婚，男方表示聽說大S要離婚的消息後，便撥了20年前大S的電話號碼，想不到剛好對方沒換電話號碼，兩人才重啟聯繫，又因為疫情的關係，具俊曄便決定求婚，讓兩人成為家人可以方便來往見面。

大S被指去年7、8月就在具俊曄IG留言。（圖／翻攝自麻辣婊哥微博）

今大S私人帳號被挖曾在去年7月、8月於具俊曄IG上留言的截圖，還使關鍵字「#大s離婚前多次在具俊曄ins留言#」上了熱搜，引來網友回應：「留言就是出軌了？這個時間點汪小菲跟張三在商量打胎呢，你們是一點都不看啊」、「先不說出軌不出軌，這普通留言就要說成出軌證據，證據呢？跟汪小菲一樣親親抱抱舉高高的一樣照片呢」、「之前就不相信他們是一個電話就結婚的」、「每對夫妻在離婚前都是死了一萬遍的心，迫不得已才離婚，聯繫又怎麼樣，一定是對方已經無藥可救了一個媽媽帶著兩個孩子，不到最後一刻怎麼會離婚！」。