高雄市長陳其邁（中）27日出席大樹區鳳荔節活動，他與孩童互動。（林瑞益攝）

國民黨總統參選人侯友宜27日南下高雄市造勢，預計28日上午與立法院前院長王金平碰面，高雄市長陳其邁27日說：「選舉到各地走走也是正常，任何人來我們都歡迎。」

陳其邁上午出席大樹區鳳荔節活動，對於侯友宜今天到高雄造勢，他做以上簡短說明。

此外，陳其邁還談到近來高雄的水情，他說。今天高屏溪的川流量是每秒36.2立方公尺，舊鐵橋或高屏溪附近的水已經溢流，且27日晚間也有下雨，山區普遍在深夜雨量都還不錯，將根據雨量來做水情燈號調整的參考。目前高雄水情是橙燈，屬於減量供水。

陳其邁表示，至今從甲仙攔河堰越域引水到台南是1100萬噸，對南化水庫的挹注非常大，此對台南的水情也會有所紓解。至於在地下的抗旱水井部分，從5月第一波下雨到現在，已經停抽地下水。

對於颱風將至，陳其邁也提到，除了一方面抗旱，同時也要防颱，因應極端氣候，要採多元水資源的開發，並做好水域的治理，建立韌性、永續的水資源管理。