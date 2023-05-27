被形容是「今年地表最強」颱風瑪娃依據氣象預報，29日起受太平洋高壓漸減弱影響，預估將北轉，但轉向程度尚不明確，對台灣影響仍待觀察，不過，台南市長黃偉哲呼籲，雖然颱風對台南尚無顯著影響，仍要提醒鄉親密切注意颱風未來動向，提前作好防颱準備，並要求市府各局處「超前部署、料敵從嚴」。

黃偉哲表示，大旱之後易有大澇，天降甘霖雖有助解除旱象，但也不希望天降暴雨釀災，目前雖逢旱期，市府團隊仍把治水防洪列為首要工作，強化落實各項水利防汛工作，以因應汛期來臨。

台南市政府災害防救辦公室主任方進呈指出，強颱瑪娃對本島天氣影響目前雖不明朗，但已要求市府團隊及區公所以「勿恃敵之不來、恃吾有以待之」態度，作好防颱應變整備，各單位應迅速掌握災情，即時通報、立即處置，提前巡查施工中的各項工程，確保車行地下道抽水設備、抽水站、移動式抽水機及水閘門等設施皆可以正常運作，並加強邊坡防護，預先進行災害潛勢區預防性撤離之準備工作。

針對易淹水潛勢區加強巡查道路側溝、水溝蓋及落水口是否有樹葉、雜物阻塞，如發現應立即清除，並檢查排水路及雨水下水道是否順暢，降低低窪地區積淹水風險。另也要求注意路樹傾倒與招牌、圍籬等加固狀況，針對大型廣告招牌、看板及工地鷹架圍籬等應加強綁牢固定，避免因強風吹倒。

災害防救辦公室執行祕書王雅禾提醒，隨著瑪娃颱風逐漸靠近台灣，29日起南部沿海也進入長浪警戒範圍，漁民在海上作業應注意自身安全，民眾避免去海邊遊玩。並請民眾持續留意氣象動態，易淹水低窪地區可預先聯繫所在地區公所，了解砂包或防水擋板領取地點及使用方式，加強各項居家防颱整備事項，如有相關災情可撥打1999進行通報。