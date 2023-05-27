音樂人李坤城今年4月大腸癌病逝，享壽66歲，不過臉書近日卻屢次更新PO文，還呼籲不要再報他的八卦，讓人好奇幕後藏鏡人是誰?如今謎底揭曉，據悉撰文者不僅是他的兒子，更怒斥林靖恩霸佔老家還破壞東西，而且狀態還不太穩定。

李坤城臉書稍早發文還原始末，指出李坤城妹妹當時在旁照料，能簽下醫療同意書，但林靖恩卻選在醫院結婚，無非是別有用心，而在遺產過戶後，只見她霸佔著老家，不處理遺產稅，房貸也不繳，還破壞家中物品，不禁反問：「這也叫真愛？這叫貪婪，好笑至極」，由於房貸已過4筆，呈現負債狀態，恐遭法拍命運，讓他不忘嘲諷：「林小姐用盡心機，結果搶到負債還沾沾自喜，也繳不起」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，李坤城兒子李卓軒表示擔憂父親保存的文化資產被破壞，加上林靖恩狀態不佳，甚至沒能力還清房貸，由於不想看到父親遺留的房子遭法拍，曾幫忙繳過幾期房貸，但發現林靖恩辦理生前夫妻贈與後，卻未告知所有人，還讓他繼續幫忙繳房貸，忍不住反問：「已經過戶到別人名下的房貸你會繳嗎？」至於是否採取法律行動? 他強調一切委任律師處理。

李坤城抗癌百日不敵病魔，最後不幸撒手人寰，兒子也公開將骨灰撒落海裡的海葬影片，表示父親已安詳回到天上，並感性表示：「父親仍然陪伴著大家，我想父親在天上也會永遠伴隨他的至親好友們」，簡短幾句話讓人為之動容。