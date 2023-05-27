為鼓勵年輕人參與社區活動，北市規畫社宅中青創戶占比要達10％，但北市議員許淑華發現，社宅提供青創戶補助是「戶數越多補助越少」很不合理，且搬離後改讓一般戶遞補，造成青創戶流失，根本在打假球；都發局長王玉芬表示，會來檢討評估戶數與補助金計算方式是否合理，並落實社宅中青創戶占比達10％的政策目標。

許淑華表示，為鼓勵年輕住戶入住社會住宅，同時讓青年朋友群聚創新發想社區行動，培養青銀共融的凝聚力，政策規畫社宅中青創戶占比達10％，同時提供社宅青創戶社區活動補助金。

許淑華指出，政策構想很好，但實際上青創戶補助計算方式、執行上反造成青創戶被趕走，根本像在打假球，舉例來說，健康社宅從2018年開始35戶，現在剩17 戶，將近半數青創戶流失；興隆社宅原先35戶現在剩23戶；東明社宅原先35戶現在剩32戶。

許淑華也說，很多青創戶陳情並非不想住，而是入住前提供社區活動補助計畫，通過審核入住最後卻是「戶數越多補助越少」，比如社區有17 戶的青創戶，總補助經費20萬，一戶可有1萬1700元；但以健康社宅原先的35戶來說，總計30萬計算，一戶卻只有9700元，以50戶計算，每戶剩7000元，補助金額還是整年總計。

許淑華表示，不只按青創戶數換算活動補助金方式不合理，每年都要審核青創戶資格，有18％青創戶因為計畫不通過沒有續住，且租金也沒有很便宜，青創戶往往無法負擔費用、障礙因素太多只好主動退租。

許淑華也說，青創戶退租搬離後，由一般戶遞補，從2019年到2022年，在健康、興隆、青年社宅總共89戶的青創戶，有28戶離開，這3成搬離後由一般戶遞補，明年還會有21戶搬離，照這趨勢未來還剩多少戶。

許淑華要求，保留青創戶額度，不應以一般戶遞補，落實10％青創戶比例，青創戶以每戶1.1萬或1.3萬為補助基準，合理估算社宅青創戶補助金額，別讓立意良善的政策淪落表面工夫；王玉芬表示，會再來檢討評估戶數與補助金計算方式是否合理，並落實社宅中青創戶占比達10％的政策目標。