民進黨立委立委蔡易餘今（27）日突然在臉書發文怒吼，「這輩子最討厭民進黨的一天」、「那我退黨可以嗎？」，引發支持者擔憂。有網友猜測，蔡易餘可能是因昨日在立院表決《公職人員選舉罷免法》修法新增排黑條款，「不小心」跑票一事，對他產生了後續影響。

蔡易餘今晨在臉書突然發文，「我跟很多人說，我就是打仔個性的人，你跟我說什麼事，我就會受不了現實幫忙多說很多話，叫我吐槽我也肯！所以我這種性格成不了大事，我也不會安於現狀，別再叫我做什麼了！如果有適當的時機，乾脆叫我下課也可以。」隨後又留言，「那我退黨可以嗎？」、「這輩子最討厭民進黨的一天」，讓一眾支持者大為震驚。

蔡易餘臉書全文。（圖取自蔡易餘臉書）

因為蔡易餘臉書沒有前後文，網友紛紛提出自己的猜測，留言「不太確定是什麼事，在猜想會不會是跟農民有關的事，或是跟選舉有關的事」、「民進黨和阿扁們對幹！」不過也有人支持他的決定，稱「快退」、「恭喜你終於醒了…快退出民退黨」、「總算有地方像你爸了」、「易餘加油，你是嘉義縣的寶，你的堅持是對的，我們永遠挺你，支持會做事的好立委，明白是非的正義，走對的路，易餘加油，加油支持到底」、「討厭民進黨很久了，我是悲情黨員」。