112年全國自由潛水戶外錦標賽今日起在屏東縣海口海域正式展開。本次賽會匯聚了全國各地最頂尖的自由潛水愛好者，選手們將以超凡的勇氣和出色的技藝，在這片蔚藍的海洋中展現極限挑戰。
中華民國水中運動協會要特別感謝屏東縣政府各相關單位的大力支持；同時感謝海洋委員會南部分署給予活動的安全措施協助。
中華民國水中運動協會很榮幸主辦本場賽事，透過本賽會遴選出優秀的選手，代表我國參與8月在宏都拉斯舉辦的〔2023年世界自由潛水戶外錦標賽〕，期盼選手都有好成績展現，為國爭光。
112年全國自由潛水戶外錦標賽今日起在屏東縣海口海域正式展開。本次賽會匯聚了全國各地最頂尖的自由潛水愛好者，選手們將以超凡的勇氣和出色的技藝，在這片蔚藍的海洋中展現極限挑戰。
中華民國水中運動協會要特別感謝屏東縣政府各相關單位的大力支持；同時感謝海洋委員會南部分署給予活動的安全措施協助。
中華民國水中運動協會很榮幸主辦本場賽事，透過本賽會遴選出優秀的選手，代表我國參與8月在宏都拉斯舉辦的〔2023年世界自由潛水戶外錦標賽〕，期盼選手都有好成績展現，為國爭光。
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