大S和汪小菲2021年11月正式宣布離婚，去年3月大S閃電宣布嫁給具俊曄，沒想到今(27日)微博上找到大S的私人帳號在去年7、8月就到具俊曄的IG留言，疑在辦完離婚手續前兩人就有互動，對此，汪小菲打破沉默，稍早寫下希望外界放過兩人一馬，「她是個好人，這十幾年我知道」，隨即秒刪。

大S在2021年6月便開腔表示不再對汪小菲的失言議題回應，直說：「離婚手續在辦了，他的言行本人不予置評。」同年11月22日汪小菲和大S共同發表聲明，強調已經辦妥離婚手續，從今以後還是家人，和平離婚，「即使現在選擇分開，也非常感恩對方的付出」，並強調兩人是經過慎重、認真地考慮才做這決定。

大S被挖在宣布離婚辦好手續前到具俊曄IG留言。（圖／翻攝自麻辣婊哥微博）

大S私人帳號被挖。（圖／翻攝自娛超人微博）

去年3月，大S宣布梅開二度與20年前的韓國男友具俊曄結婚，具俊曄表示，聽聞大S要離婚的消息便打電話關心對方，因對方電話號碼沒換，兩人才能再續前緣。而今微博上熱傳，2021年7、8月大S曾用私人帳號到具俊曄的IG留言，引來兩極討論。

汪小菲發文秒刪。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

對此，汪小菲今午回應大S是他的家人、前妻，「她（大S）不能被你們說成這樣。請所有說我們的媒體別再說我們了！別再關注我倆了。她是個好人，這十幾年我知道」，網友則回應：「酸辣粉賣不動了，搞點話題」、「吵架的時候徐熙媛，現在又變回大S了」、「把她推到風口浪尖的是他，希望輿論別再關注她的也是他」、「最拿手的強項：秒刪」。