烏克蘭今天成為世界衛生組織（WHO）執行委員會（Executive Board）一員，代表俄羅斯的阻撓失敗；但同時北韓也進到世衛執委會。

法新社報導，世界衛生大會（WHA）目前仍在進行中，這次共有10國加入世衛執委會成員，任期3年。俄羅斯一直想排除烏克蘭加入有34個成員的執委會。

執委會在世衛扮演重要決策與治理角色，一般來說成員在加入時都是全員點頭通過，但這次在莫斯科當局堅持下，今年第76屆大會出現1977年來首見的表決。

本屆大會上，烏克蘭加入執委會的表決是以123票贊成、13票反對輕鬆過關。

世衛成員國今天支持一項決議，譴責俄羅斯持續攻打烏克蘭、攻擊烏國醫療照護服務；俄羅斯則說此舉只是讓世衛政治化。

烏克蘭派駐日內瓦的聯合國機構代表菲利潘科（Yevheniia Filipenko）說：「今天的表決是俄羅斯的重大挫敗，他們莽撞企圖破壞世衛區域委員權力及打亂世衛大會和執委會的各項作為均告失敗。」

法國代表團推文祝賀烏克蘭克服「俄羅斯阻撓」後說：「醫療衛生不容政治化。必須允許世衛正常運作。」

俄羅斯代表團則聲明「我們對於大會表決支持一個只會讓執委會工作變得政治化的國家深感遺憾」「俄國反對讓世衛大會和整個世衛組織的工作政治化」。

會議期間的另一火花是美國對東南亞國家提出延長北韓的世衛執委會席位表達遺憾，進一步引發唇槍舌戰。

美國代表團指出，美方對於平壤當局不認同世衛的價值觀「嚴重關切」，理由是北韓「駭人聽聞侵犯、踐踏人權的紀錄，而這些紀錄經常被聯合國組織所記下，普遍受到國際社會譴責」。

美國代表團還批評北韓持續發展大規模毀滅性武器和彈道飛彈計畫，違反聯合國安全理事會多項決議。

北韓代表團則反駁稱「有國家為遂行卑鄙政治目的和推動對立而讓執委會蒙塵，我們對此深感遺憾」。

今天加入世衛執委會的國家還包括澳洲、巴貝多、喀麥隆、葛摩聯邦、賴索托、卡達、瑞士和多哥共和國。