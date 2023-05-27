獲國民黨徵召參選2024總統的新北市長侯友宜近日展開拜會之旅，並於25日至馬辦拜會前總統馬英九。然而，民進黨立委蘇巧慧批此舉是「向最差的學習」，並強調總統蔡英文執政後，讓國家維持經濟最好、福利最好等狀態，這番言論卻慘遭網友噓爆。

蘇巧慧昨(26)日在臉書撰文提到，馬前總統是台灣民主化後，經濟治理能力最差、國家財政最差、民主形象最差、施政滿意度也最差的總統；蘇也稱蔡總統執政7年多遇到百年大疫，還能讓國家維持經濟最好、福利最好、競爭力最好、外資投資最多以及國家財政最穩健的狀態。

這篇文章被轉傳至PTT後，引爆網友怒火，並紛紛痛批「最差的不是ee嗎？」、「蔡英文說第二有人敢說第一？」、「最差的要去找蔡英文」、「最差的怎能漏過EE？」、「最差的總統是蔡英文」、「大小姐還其公道了」。

侯友宜25日拜會馬英九時，除讚賞馬執政期間兩岸常態性交流，並認為中華民國必須走在和平的道路上，執政者要「民胞物與」。馬辦則強調馬英九表達全力支持侯友宜，全黨都將是侯友宜的後盾。