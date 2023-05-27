大陸山東號航艦3艦編隊 中午現蹤海峽中線往北通過 13:032023/05/27 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共航母山東艦。（資料照片／取自南部戰區微博） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部發言人孫立方少將。（國防部提供） 國防部今(27)日表示，中共山東號航艦編隊艦船3艘，午間通過臺灣海峽，沿中線以西北駛。期間國軍運用任務機、艦及岸置系統綿密監控，有效掌握臺海周邊區域動態，並適切應處。 周春米領軍赴日行銷屏東農產 愛文芒果秒殺完售 陸駐美大使謝鋒會見美前國務卿季辛吉 祝賀百歲壽辰 高雄採果生態單車遊 399元騎單車採鳳梨暢遊大樹 #山東號 #航艦 #國防部 也許您會感興趣 推薦閱讀 全國自由潛水戶外錦標賽屏東海口競技 將選出世界賽國手 12:562023/05/27 寶島 信義房屋觀察 國際觀光＋內需復甦 北市大型店面陸續出租 09:002023/05/27 財經 飛龍瀑布溯溪釀5死 最後一具尋獲遺體仍等待吊掛 10:002023/05/27 社會 國民黨徵召侯友宜 沈富雄6字爆藍軍現況 00:052023/05/27 政治 強颱瑪娃路徑未明 台東農改場籲農友提前防颱 11:322023/05/27 生活 災害緊急搶修工程收賄護航 石碇前區長15萬交保 08:342023/05/27 社會 33共機10艦擾台「陸版全球鷹」直驅東沙 直9現蹤東南空域 09:332023/05/27 政治 F-16戰機給烏克蘭不是免錢 歐洲為20架得掏1235億 09:182023/05/27 軍事 刺針飛彈秘密抵台 美國律師披露背後祕辛 11:592023/05/27 政治 美國財長將債務可能違約期限更新至6月5日 05:582023/05/27 財經 侯友宜今南下高雄造勢 陳其邁這樣說 12:492023/05/27 政治 企鵝妹為何顧攻海外市場？ 網點破關鍵｢韓國難生存」：她試過 08:402023/05/27 娛樂 大王具足蟲拉麵紅到韓國去 當地人反應曝光 12:392023/05/27 生活 不滿四接環評程序爭議未釐清 環團酸環保署成「開路先鋒」 12:352023/05/27 生活 大S私人帳號疑被挖 宣布離婚前到具俊曄IG留言貼愛心 12:432023/05/27 娛樂 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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