國防部發言人孫立方少將。（國防部提供）

國防部今(27)日表示，中共山東號航艦編隊艦船3艘，午間通過臺灣海峽，沿中線以西北駛。期間國軍運用任務機、艦及岸置系統綿密監控，有效掌握臺海周邊區域動態，並適切應處。