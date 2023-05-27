I was recording Tatis getting booed but he had other plans… pic.twitter.com/BS3ruKrxqV — Madyson (@Majorleaguemadd) May 27, 2023

LMAO Tatis giving it right back to Yankees fans after homering pic.twitter.com/99eV3FzvFw — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 27, 2023

教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）生涯首度對戰洋基，也是頭一次造訪洋基球場，伴隨著滿場球迷高喊「類固醇」的吵雜聲，小塔提斯還是笑到了最後，他在這場比賽貢獻了2分炮，也是本季的第8轟，教士最終以5比1擊敗洋基客場逞威。

小塔提斯擔任打線開路先鋒右外野手，前三次打擊當中，飛球、三振及滾地出局應有盡有，場邊洋基球迷看得欣喜若狂，不過小塔提斯在6上平息了這些嘲笑聲，將洋基後援投手梅拉納奇歐（Ron Marinaccio）該打席的第一顆球轟向左外野看台，助教士取得4比0大幅領先，小塔提斯不僅目送球飛出全壘打牆外，還刻意大甩棒，而下個半局守備時，小塔提斯繼續折磨洋基迷，做出嘲諷手勢予以回擊。

賽後記者問起給洋基球迷最好的應對是什麼，小塔提斯認為就是該支全壘打，「這裡是紐約，在這裡會聽到好與壞所有一切，必須學會如何去接受它，試著給他們一些回應。」自從上個月21日回到教士陣容，小塔提斯繳出2成56打擊率、8轟和17分打點。

索托（Juan Soto）同樣貢獻2分炮，先發投手穆斯葛洛夫（Joe Musgrove）完成6.局6K失1分的優質內容，教士拿下近5戰當中的第4勝。