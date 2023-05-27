黃仁勳喊「這句」勉勵台大學子 親曝與校方成立「這單位」

台大今（27）日舉行111學年度畢業典禮，邀請晶片大廠輝達Nvidia創辦人、執行長黃仁勳出任致詞嘉賓，其父母與兄長均出席觀禮。他在致詞時表示，人類正處於重大的科技時代開端，未來十年內，人工智慧電腦將會取代價值超過1兆美元的傳統電腦，「2023年的畢業生們，你們即將進入一個目睹巨大變革的世界」，鼓勵台大學子「RUN！Don't Walk！」也許人生路程難免犯錯、有痛苦，但要相信一定可以依循自己的腳步實現夢想。

黃仁勳表示，10多年前首度來到台大，受邀參觀一間實驗室，整個房間擺滿NVIDIA顯示卡，走道上擺放的則是用來散熱的大同電扇，可說是十足台灣風格的DIY超級電腦。

黃仁勳回憶，當時負責導覽的台大教師，不斷向他表達對NVIDIA的感激之情，黃仁勳也為自己公司能幫助師生完成研究，感到無比欣慰。

黃仁勳在演講時提到，全球科技大環境變化快速，他從美國奧勒岡州立大學畢業時，還沒有出現有線電視和MTV，且「移動」和「手機」這兩個詞彙，在當時更尚未聯繫在一起，但1984年IBM PCAT和蘋果Macintosh推動個人電腦革命，開啟晶片和軟體產業，讓全球步入更為複雜的世界，面臨著地緣政治、社會和環境的變化與挑戰，人們如今已被科技所環繞，不斷地連接並沉浸在一個與現實世界平行的數位世界中。

黃仁勳說，在電腦產業創造家用個人電腦的40年後，人工智慧出現，甚至成為全球最大的、價值數兆美元的行業，並替醫療保健、金融服務、交通運輸和製造業的電腦自動化提供更多發展機會。諸多靈活的產業將利用人工智慧來提升自身地位，未能充分利用人工智慧的公司將會消亡。

在個人創業目標上，黃仁勳分享，創立NVIDIA是為了創造加速計算，而公司打造的第一個應用是為個人電腦遊戲開發的3D圖形。後來台灣對其生產的晶片的需求旺盛，讓他回到台灣展開商業布局，同時也與台積電創辦人張忠謀會面，並開始了一段持續了25年的合作夥伴關係。

黃仁勳最後也勉勵台大學子，並提到今年的畢業生即將進入一個目睹巨大變革的世界，「你們現在正站在人工智慧的起點上，每個行業都將經歷革命！」如今全球均步入人工智慧時代，「RUN！Don't Walk！」也許人生路程難免犯錯、有痛苦，但要相信一定可以依循自己的腳步實現夢想。

至於台大邀請到黃仁勳參與畢業典禮專題演講，引起全國轟動，外界好奇台大是否與NVIDIA締結更密切的產學合作關係？台大校長陳文章於會後受訪時說明，黃仁勳在兩年前便獲得台大頒發名譽士學位，當時受疫情影響而無法來台。而台大與NVIDIA已合作成立「Ai University」，提案也已在校內行政會議通過並成立，未來各個學院在教學上都會融入AI科技，也會以此協助創業。

陳文章強調，邀請黃仁勳前來台大，並不是為了募款，而是有感他的人生歷程、態度與成功故事，能夠給學生帶來更多啟發。未來校內在畢業典禮等大型活動上，都會致力邀請不同領域的代表性人物來與師生分享。