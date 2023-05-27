在中捷公安意外不幸身亡的靜宜大學法律系助理教授林淑雅今舉行公祭，蔡英文總統親自到林淑雅靈前頒褒揚令，原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod則頒發一等原住民族獎章，前總統陳水扁也以凱達格蘭學校創辦人身分到場致意，面對陳水扁的連聲安慰，原本強忍哀傷的林母忍不住痛哭失聲，場面哀傷。

面對陳水扁的連聲安慰，原本強忍哀傷的林母忍不住痛哭失聲，場面哀傷。（呂妍庭攝）

蔡英文總統在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。（呂妍庭攝）

蔡英文今上午前往嘉義市立殯儀館親頒褒揚令，表彰林淑雅老師致力推動人權及原住民族公共事務的付出及貢獻，由林淑雅胞兄林世昌代表接受，蔡英文並在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭，離場前，蔡英文特地上前慰問林家倆老。

林淑雅告別式由嘉義市長黃敏惠代表點主。（呂妍庭攝）

前總統陳水扁以凱達格蘭學校創辦人身分到場，嘉義市長黃敏惠特地上前致意。（呂妍庭攝）

林淑雅告別式由嘉義市長黃敏惠代表點主，台中市副市長王育敏則代表市長盧秀燕出席，包括監察院長陳菊、司法院長許宗力、客委會主委楊長鎮、法務部次長蔡碧仲、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、王美惠、陳椒華、邱顯智、王婉諭、洪申翰、蔡培慧、林昶佐等人都出席，許多林淑雅生前共事的同事、人權運動夥伴和學生也到場送別林淑雅，場面莊嚴、隆重。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Paro頒發一等原住民族獎章，由林淑雅胞兄林世昌代表接受。（呂妍庭攝）

夷將．拔路兒Icyang．Parod說，林淑雅20多年來對原住民重大政策，以她自身法律學者的專業給很多專業建議，不管在學術界、部落甚至街頭，都為原住民權利倡議，給原民會非常多的幫助，所以今特地以一等獎章來肯定林老師，也希望林淑雅的父母節哀。

王育敏說，她也是嘉義女中的學妹，對優秀學妹離世感到遺憾，尤其看到林爸爸、林媽媽非常傷心，也特別請他們保重身體，發生中捷件事令人痛心，除盼林淑雅一路好走，之後有關於賠償、究責，市府一定會全力陪伴、協助家屬。

林淑雅家屬向到場親友鞠躬致意。（呂妍庭攝）

總統褒揚令全文：

靜宜大學老師林淑雅，槃才亮直，敏練慈愷。少歲卒業國立台灣大學法律學系，繼獲法律學研究所碩、博士學位，專攻原住民族研究。嗣執教靜宜大學法律學系，春風化雨，啟迪化育。抱持正義襟懷，致力維護弱勢人權，歷任台灣人權促進會秘書長、國際特赦組織台灣分會、西藏台灣人權連線理事長、環境權保障基金會董事長、總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員等職，宣勤竭智，功成不居。獻身社會運動，為蘇建和三人冤案奔走救援、參與樂生療養院案國賠訴訟並促成漢生法案立法等，康濟折衝，計不旋踵；倡議國家與原住民族新夥伴關係，強調原住民族主體性，義助司馬庫斯風倒櫸木訴訟案、推動開設靜宜大學原住民族文化碩士學位學程，勞思畢慮，洞見癥結。復力促瑞典博物館、賽德克民族議會與靜宜大學跨國合作，陪伴原住民族實現美好願景。詎料夙志方展，盛年驟逝，悼惜彌殷，應予明令褒揚，用彰馨賢，而表遺徽。