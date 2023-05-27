56歲韓國男星宋康昊與導演金知雲第5度合作的新片《蜘蛛窩》台灣時間26日在坎城影展首映，他去年以《嬰兒轉運站》首度在坎城封帝，這次他第8度受邀參加，影展總監泰瑞弗雷莫誇他：「你提高了影展的質量，坎城就是你的家。」金知雲也讚老搭檔「那獎他早該拿了，但是撇開獎項不說，我覺得宋康昊一直都是韓國近20年來我們時代最棒的演員」。

導演金知雲同樣是坎城常客，《蜘蛛窩》是他繼《不悔》、《神偷．獵人．斷指客》後，第3次入選坎城影展的作品，2人更是暌違15年再次攜手殺進坎城。該片陣容華麗，除了宋康昊，還有3位美女《黑道律師文森佐》全余贇、林秀晶、女團「f(x)」出身的鄭秀晶（Krystal），以及吳政世、張英南、朴貞洙等資深演技派，眾人盛裝登上紅毯時，立刻造成轟動。

宋康昊（左起）、全余贇、張英南、林秀晶、朴貞洙、導演金知雲、鄭秀晶、吳政世一同為《蜘蛛窩》出席坎城影展。（美聯社）

雖然比起同片其他第1次造訪坎城的演員，宋康昊顯得泰然自若，但受訪時他坦言「我每次來其實都還是很緊張」，只是和17年前因《怪物》初次來的緊張不同，「現在應該是對首映的好奇心和期待感，還有畢竟我在劇組屬於前輩，必須帶領大家，這種緊張感也持續著」，加上外媒對自己的關注，以及近年韓國電影備受國際影壇注目的負擔感，「這是不管我來8次還是80次，都不會消失的，我也會努力不讓這種緊張感消失」。

宋康昊表示確實去年在坎城封帝是他人生中最棒的瞬間，他也謙虛說「不過演員和馬拉松選手不同，因為不知道終點在哪，得一直跑下去。獎項只是給這個過程增添力量的一個中間點而已，我一直認為不能因為獎項而改變我未來要走的道路」，並稱，自己不是什麼特別的人，「我是大家可以在街上遇到的一個鄰居或朋友」，能常來坎城都是多虧優秀的劇組人員。

《蜘蛛窩》放映結束後，全場起立鼓掌超過10分鐘，故事背景設定在1970年代，劇情描述宋康昊飾演的「金導演」想重拍已殺青電影的結局，卻遭審查單位一再刁難，演員與製作團隊也無法理解修改後的內容，在這快令人抓狂的惡劣條件下，強行拍攝後竟發生悽慘不已又令人哭笑不得的故事。

宋康昊有感而發地說「雖然是演戲，但我覺得導演這個職業真的很孤獨，在妄想與夢想之間，得不斷地檢驗自己」。至於是否會想挑戰當導演，他則笑回「從10年前我就開始被問過這樣的話了，但真的從來沒有這樣的想法」，認為自己沒有導演的才能，在演技上不斷突破對他來說才是正確的路。

鄭秀晶（左）一席粉紅香檳色禮服驚艷坎城，右為全余贇。（美聯社）

另外，近年積極從偶像轉演員的鄭秀晶則說「我連劇本都沒看，就說我要演了，即使是很小的角色，也想成為電影中的一個部分」，很開心自己最後能夠被選進劇組，並分享，該片也是她完全轉換成演員身分拍攝的作品，身邊的人曾對她說「努力演，然後進軍坎城吧」，本來還不敢這麼想，結果最終實現了，「真的就像夢和電影一樣」。