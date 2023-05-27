台北國際觀光博覽會（TTE）5月26日至29日於台北世貿一館登場，首日吸引6萬餘名民眾進場參展，較去年的3萬9775人成長超過5成，有旅行社的現場業績是去年翻倍，單日營收破千萬。據觀察，最熱門的旅遊地點，日本、韓國、泰國是大贏家，暑假過後的歐洲線也有不少人詢問。

主辦單位統計，昨日旅展首日進場人數為6萬0625人，去年則為3萬9775人，成長超過5成。目前人潮持續湧入中，預計4天的展覽可以吸引30萬人次進場。

燦星旅遊表示，今年TTE相較於去年的ITF，第一天在旅展現場的表現翻倍，若加上線上旅展直接從官網和電話銷售的金額，是ITF的3倍，單日營收破千萬。全場業績最亮眼的是獨包行程日本高知及泰國普吉島，指名度超高。

台灣虎航指出，多數旅客一進攤位，就指定要找日本東京、大阪、韓國首爾的機票，泰國曼谷的詢問度也很高，計畫暑假出遊的人很多，但現在機票非常熱銷，有旅客已規劃年底甚至明年初的行程。

可樂旅遊也說，最熱門的產品為日本、韓國，歐洲線賣得也不錯，多是在暑假過後。東南亞地區部分，越南峴港表現不錯。整體業績方面，預計週末將達到銷售高峰。