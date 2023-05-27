李聖傑昨（26日）起連2天於馬拉西亞雲頂舉辦「一人一首李聖傑」世界巡迴演唱會，出道24年首次舉辦海外巡演，共吸引1萬1000位歌迷朝聖，情歌王子魅力不減。馬來西亞是個語言多元的國家，為了滿足觀眾，李聖傑特別設計歌單，除了自己的歌，他誠意十足翻唱江蕙的〈落雨聲〉，以及歌神張學友粵語歌〈頭髮亂了〉。

李聖傑走下台與歌迷近距離互動。（華納音樂提供）

〈頭髮亂了〉這首歌對他其實是一大考驗，因為對粵語不熟悉，不僅事前重複聽了好幾遍，還努力跟唱學發音；他唱畢忍不住自虧：「在馬來西亞唱廣東歌好大膽，是不是沒想到李聖傑可以唱這麼快的歌，不只快還亂！不過這是我的心意。」滿場報以熱烈掌聲。

李聖傑走下台與歌迷近距離互動。（華納音樂提供）

節目後段經典歌橋段，包括〈眼底星空〉、〈手放開〉、〈擦肩而過〉等首首吸引全場合唱，舞台大螢幕甚至貼心打上歌詞字幕，聽見所有人合唱的聲音響徹天際，李聖傑感動形容自己像是訂了一個「雲頂KTV大包廂」。〈你那麼愛他〉時，他2度走下台把麥克風遞給歌迷們輪流接唱，熱烈迴響也讓李聖傑破紀錄，在一場演唱會上唱了2次〈你那麼愛他〉，氣氛瘋狂。尾聲，他以〈你們要快樂〉感謝歌迷一路力挺，並承諾明年會再回到雲頂開唱，最終在溫馨氣氛中落幕。