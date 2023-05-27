李聖傑26日起連2天在雲頂舉辦演唱會。（華納音樂提供）

李聖傑26日起連2天在雲頂舉辦演唱會。（華納音樂提供）

李聖傑昨（26日）起連2天於馬拉西亞雲頂舉辦「一人一首李聖傑」世界巡迴演唱會，出道24年首次舉辦海外巡演，共吸引1萬1000位歌迷朝聖，情歌王子魅力不減。暌違4年來到大馬，他誠意十足率Full Band開唱，扎扎實實送上27首歌，昨晚首場看見大家疫後一切平安，李聖傑感動說：「這4年大家都不容易，都歷經很劇烈的變化，好在我還有大家。」

李聖傑以新專輯歌曲〈FACE〉揭幕，台下聚集來自世界各地的樂迷，看著許多熟悉面孔，他不改幽默說：「我知道今天有很多從山下開了2小時車程、上雲頂看我唱歌的朋友，謝謝大家千里迢迢來到這，開得太快還會想吐。」

除了經典情歌，曲目還精心安排快歌段落，嗨唱〈愛PP的秀〉、〈我們相愛吧〉時，李聖傑無預警自走下台與歌迷近距離互動，更牽起觀眾的手，歡快氣氛感染現場所有人，他也High到直呼：「天啊，我很少唱到前面（胸部）開始流汗，通常都是後面（背部）流汗。」