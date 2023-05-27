一名工程師每天早餐內容都高油、高熱量，且每天必定外帶2杯大冰奶，一杯搭配早餐，另一杯做為下午茶，因攝取過多油脂、糖分，已罹患中度脂肪肝，經配合營養師指示，戒掉1杯大冰奶後，一個月就減重5公斤，之後不再喝大冰奶後，一段時間後，中度脂肪肝改善為輕度脂肪肝。

營養師劉怡里在《醫師好辣》表示，上述男子身高172公分、體重90公斤，BMI（身體質量指數）達30，遠超過正常值上限24，男子因近來疲倦，怕肝功能異常，而詢問營養師如何改善飲食。

劉怡里表示，經詢問得知，男子每天的早餐只有3種選擇，分別為鐵板麵加2顆蛋、乳酪餅加起司或生菜、卡啦雞腿堡，「但一定會搭配大冰奶，」且考量搭配下午茶食物，男子必定再多點一杯大冰奶，也就是2杯大冰奶。

她表示，該男子的早餐均為高脂、高熱量，再加上大冰奶這一個高糖飲料，使其罹患中度脂肪肝，且其早餐內容使血糖波動過大，使男子容易感覺疲倦。

劉怡里表示，她請男子先戒掉1杯大冰奶，即每天仍可喝1杯大冰奶，男子第1個月體重就減少5公斤，因男子發現效果顯著，因此之後不再喝大冰奶，其脂肪肝問題就由中度改善為輕度脂肪肝。