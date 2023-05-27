大陸國產C919機票開售，29日上海虹橋至成都天府919元人民幣起。（飛常準微信小程式）

大陸國產C919機票開售，29日上海虹橋至成都天府919元人民幣起，隨後已漲到1519元。（飛常準微信小程式）

大陸民航班機「飛常準」微信小程式27日顯示，大陸國產大客機C919於28日首飛上海虹橋往訪北京首都機場後，大陸國內首條C919全面開放售票的商業航線將於29日登場，從上海虹橋機場至成都天府機場，預計飛行時間3小時10分鐘，全程1782公里。經濟艙票價為919元（人民幣，下同）起，一開賣，因旅客搶購，掛牌價格已經漲價到不含稅費1519元了。

網民反映，如果實際價格是919元的話，那比東航其他採用窄體機執飛該航線的航班，還要便宜一點，這個價格也是很有寓意了。而且鑑於是首班開放購票的C919值飛航班，無論是飛行員、乘務組還是地勤和空管都會是最高配的，以919元這個價格買到票，就是賺到。

不過，該說想坐這架飛機的人實在太多，「飛友哄抬物價罪大惡極」嗎？現在已經漲價漲到不含稅費1519了，最後兩位數還是「19」。

據報導，中國東航25日以網路互動形式召開2022年業績說明會。副董事長、總經理李養民表示，2021年3月公司與商飛正式簽署5架C919客機的採購協定，首架C919飛機已於2022年底交付公司，預計將於近期投入實際營運。C919將以上海為主要基地商業運營。公司擬在2022年、2023年完成5架C919引進，並將根據實際運營情況和公司航網規畫，決定後續引進計畫。