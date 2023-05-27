金元萱、嚴正化、李孝利、寶兒、華莎，再度為了《DANCE歌手流浪團》集結。（愛奇藝國際站提供）

寶兒私下撒嬌模樣惹姐姐們疼愛。（愛奇藝國際站提供）

韓國5位樂壇天后金元萱、嚴正化、李孝利、寶兒BoA、華莎繼之前參演實境秀《首爾Check in》後，再度為了韓綜《DANCE歌手流浪團》集結，私下交情深厚的5人，這次將巡迴韓國各地舉行演出，表演場地不設限，消防局、跆拳道大賽、大學慶典甚至是街邊小吃攤都成為她們的公演舞台，透過不同的主題，展現各自的舞台魅力跟經典夯曲，觀眾們的熱情，也讓她們直呼真的好幸福。

《DANCE歌手流浪團》最初由李孝利構想，記者會上，她透露選擇和這幾位SOLO女歌手合作，沒有特別的理由，「我們最早不是為了做這檔節目才碰面的，就是看正化姐手機通訊錄裡有哪些女歌手的聯繫方式，本來只是想約出來大家吃頓飯而已，所以只要跟歐膩親近的話，就會有節目企劃送上門。」嚴正化說：「是孝利先問我元萱的近況，我就說我可以聯絡到她，後來她又問寶兒呢？剛好我也有她的手機號碼，華莎則是我們本來就都認識，見面聊天時，聽到孝利提出流浪團的計畫，從那時就很期待。」

5人也笑稱，她們的出道資歷加總起來共達129年，相當驚人。金元萱出道時紅遍亞洲，台灣觀眾也對她不陌生，近年她鮮少有機會表演，為了這次節目，她抓緊時間練習，「我們5人的歌聲、曲風、舞台形象都各有不同魅力，光是能聚在一起演出，我就覺得足以成為節目最大看點。」而最近以韓劇《車貞淑醫生》迎來第N次全盛期的嚴正化表示，幸好《車貞淑醫生》在1月份就殺青了，她才能夠全心投入流浪團的演出，令她印象深刻的是演出時，台下觀眾都改口喊她「貞淑歐膩」。

鮮少參加綜藝實境秀的寶兒，也在節目中展現愛撒嬌的可愛一面，現在已經是SM娛樂公司理事的她說：「最近不管到哪，我都不是年紀最小的那個，沒想到會在節目裡被姐姐們喊寶寶，心情很好。」也笑說：「我覺得自己有點像是遇到求職詐騙的感覺，本來說好要吃遍各地美食，然後稍微穿插一些表演，但是真的加入後才發現，飯也吃不上，光讓我們忙著幹活，而且看到姐姐們的舞台服裝，我也越穿越性感，高跟鞋越穿越高，覺得不能輸給她們。」

成員中年紀最小的「MAMAMOO」成員華莎表示，相對於姐姐們因為接下節目而產生許多苦惱，她則是因為參加《DANCE歌手流浪團》消除了憂慮，「我前陣子對舞台有點失去興趣，在倦怠期時收到節目邀約，讓我找回了初心，要是沒參加節目的話，我現在應該會在山裡修行吧！」

首集中，她們出席韓國最大規模的櫻花慶典「2023鎮海軍港節」，李孝利準備了夯曲〈10 Minutes〉的舞台演出，歌詞描述她只需10分鐘，就能讓所有男人深陷在她的魅力當中，大膽的歌詞在當年掀起李孝利旋風。前往演出地點的遊覽車上，已婚的李孝利笑稱，現在再唱〈10 Minutes〉，內心會有罪惡感，一旁的嚴正化爆料說：「以前的男生都為了見李孝利一面而搶破頭，甚至發生了好幾次混戰。」

對此，李孝利沒有否認，自嘲：「以前是那樣，但有什麼用，最終勝利的是李尚順，他連亂鬥都沒參加就贏了。」幽默話語引起車內爆笑。流浪團成員們在演出前借用海軍官校的禮堂彩排，突然聽見校內廣播宣布1小時後，演出即將開始，這時她們才知道首場演出的舞台不是鎮海軍港節，而是海軍官校，令成員們緊張又激動的首演精彩內容，也將於下週完整呈現。

《DANCE歌手流浪團》每週五中午在愛奇藝國際站和friDay影音更新1集。