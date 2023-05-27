林襄（左）、林穎樂。（樂天桃猿提供）

樂天女孩受邀前往美國大聯盟台灣日表演，日前在天使安那罕球場搏得滿堂采，今日搭機前往奧克蘭進行彩排，準備5月27日的表演及開球。工作之餘，樂天女孩也把握時間體驗美國風土民情和必去景點，除了前往道奇球場參訪，也去了環球影城、好萊塢，Yuri和若潼還體驗舊金山著名噹噹車。

大夥抽空到環球影城遊玩。（樂天桃猿提供）

樂天女孩。（樂天桃猿提供）

樂天女孩走在影城的路上更被粉絲認出，想與林襄、Yuri合影，她們受寵若驚。林襄說：「在美國這麼遠的地方也有那麼多我們的粉絲，真的是很感謝大家對女孩的支持，我們會更加努力。」玩得相當開心的菲菲也笑說，「第一次來到美國的環球遊樂園，好像在作夢一樣，尤其是瑪利歐園區，真的是好拍又好玩！身為樂天女孩實在是太幸福了！」

樂天女孩在美國「圍爐」吃火鍋。（樂天桃猿提供）

來到美國第五天，愛吃的Yuri已開始想念台灣味，吵著要經紀人帶女孩去吃火鍋，Yuri說：「人在國外能吃到美味的火鍋和白米飯，實在是很開心！雖然美式食物也很美味，但我身爲台灣人還是愛吃正港華人美食啦。」