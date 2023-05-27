台灣人愛吃保健品，像是維生素B群、維生素C、魚油都是常見品項。營養師彭逸珊表示，保健品的功能在輔助維持健康，若在使用比較進階的產品時，最好進一步詢問專業人員，才不會吃錯傷身。她並提醒有6大地雷吃法要注意，包括取代日常營養、搭配茶或咖啡食用、取代藥物功能、隨意聽信他人推薦、特定疾病使用、過量服用等。

彭逸珊在個人臉書專頁發文，提醒在服用保健品前，要注意有6大地雷千萬別踩：

1、取代日常營養

彭逸珊強調，正餐最重要，均衡飲食為基礎，不夠的再補。

2、搭配茶、咖啡食用

彭逸珊指出，由於茶與咖啡中含有特殊成分，可能會影響保健品吸收，建議搭配開水服用最好。

3、取代藥物功能

彭逸珊表示，保健品屬於預防功能，若有任何身體不適，務必先就醫檢查。

4、隨意聽信他人推薦

彭逸珊強調，選擇自己需要的而非隨意補充，否則，別人的蜜糖可能是你的毒藥。

5、特定疾病限制使用

彭逸珊舉例，如吃抗生素藥物時不使用益生菌、吃阿斯匹靈不吃魚油、吃抗凝血藥（Warfarin）不吃Q-10等，避免產生交互作用。

6、適量不過量

彭逸珊表示，依照產品標示的使用方式補充，切忌自己調升劑量或頻率。

關於保健品與藥品交互作用，食藥署曾指出，如患有心血管疾病、正在服用抗血小板劑或抗凝血劑的病人，若也食用魚油、海豹油或維他命E等保健類食品，有文獻顯示可能影響人體凝血功能，增加出血風險。提醒若出現不明原因瘀青，刷牙時牙齦出血，解深黑色糞便等症狀，需盡速就醫。

而含紅麴或納豆成分的保健類食品，因其成分結構與史達汀類（Statins）降血脂藥品成分類似，應避免與其併服，可能使藥品作用增強，增加不良反應發生風險，引發肝臟或肌肉相關病變。