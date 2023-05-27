每個人面對感情的態度不同，有些人因為太在乎另一半，容易小心眼，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，為了守護美好的愛情，不得不多心起來，甚至對可能存在的情敵抱持警覺，用盡各種手段捍衛自己的愛情。

▍天蠍座

天蠍座的佔有慾極強，一旦得到了自己想要的，就會用盡各種手段將其留在身邊，禁止他人覬覦，也不讓人有可乘之機。天蠍座面對感情同樣如此，對於可能存在的情敵，他們絕對不會給任何好臉色，即便是另一半的普通異性友人，他們也會釐清兩人的關係，分辨戀人有沒有背叛自己的可能性。天蠍之所以如此小心眼，就是因為太過在乎另一半，才會想要徹底根除愛情道路上的所有隱患。

▍巨蟹座

巨蟹座極度缺乏安全感，因此對於未知的危險，有很強的警惕心理，尤其在感情方面，一旦用情過深就會對另一半小心眼起來，但是礙於面子，巨蟹並不會刻意為難對方，反而會努力壓抑自己的負面情緒。不過這並不意味著巨蟹座對情敵有著無限的寬容，反而會用盡各種手段打壓對方，努力捍衛自己的愛情。

▍獅子座

獅子座對戀人的佔有慾不輸天蠍座，天生大方的他們，只要事關另一半就會變得格外小心眼，不願意看見別人過分親近自己的心上人。而這樣的獅子座有時會忽略對方的意見，甚至刻意左右另一半的想法，難免讓對方感到窒息，因此建議獅子座為了感情的平穩，應適當放寬心，別給另一半過大的壓力。