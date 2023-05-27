因應畢業季求職旺季及各產業求才需求，彰化縣政府今天在國立和美實驗學校舉辦就業博覽會，邀請36家以上廠商參與徵才，提供1千個以上工作機會，其中有廠商開出最高上看新台幣8萬元的優渥薪資條件，令人印象深刻。

彰化縣長王惠美到場關心民眾求職情形，期透過大型徵才活動，提供求職者多元選擇，早些投入職場，並鼓勵企業共同為彰化打拚，把利潤分享給辛勞打拚的員工，一起打造彰化「薪好環境」。

今天一共有36家廠商參與提供1千個以上工作機會，產業類別有製造業、服務業、餐飲業、醫療及保全等行業；此外，國軍及海岸巡防署也加入行列，全力招募優質青年加入國軍行列。

現場邀請「第46屆國際技能競賽」獲獎國手詹許堃設置「技能競賽展示區」，也邀請汽車相關產業怡利電子、惠朋、帝寶、成興彈簧、金豐機器、中部汽車、耀億及彰化客運等8家廠商來徵才，達到學以致用的目標。

除彰化優職專區外，也規劃「暑期工讀專區」，提供應屆畢業生或青年暑期工讀體驗，還有「求職好印象專區」，由雅頓國際時尚造型提供免費新造型設計以利求職，以及「按摩體驗區」10分鐘醒腦放鬆，讓求職好輕鬆。現場還設有「職涯相談所」， 讓勞工朋友能夠找到自我的工作興趣。