新竹市流經西大路至中正路、目前仍對成功路、延平路一帶稻田有灌溉功能的「湧北湖圳」，因位處市中心住宅商業區，長期髒亂惡臭，周遭居民苦不堪言，市府近期跨局處整合提出短中長期方案，要開始全力整治了！

市府表示，湧北湖圳為農委會農田水利署管轄水圳，此水圳仍有灌溉功能，主要供應成功路及延平路的稻田灌溉之用，該水圳目前主要流經新竹市西大路688巷至中正路區段，為明渠形式，但由於此區段尚未完成汙水下水道用戶接管，以致成為家戶丟棄垃圾及汙水的排放圳溝，導致髒亂惡臭等現象，長年影響周邊民眾生活起居，歷經多年都束手無策。

市府祕書長張治祥日前已會同工務、環保、衛生等相關單位實地勘查，她表示，市長高虹安非常重視汙水下水道用戶接管進度，以及湧北湖圳惡臭髒亂問題，要求要盡快改善湧北湖圳的汙染問題。

市府指出，經跨局處整合治理討論後，市府提出了短中長期方案，短期採取加強稽查作業，由衛生局針對湧北湖圳周邊餐飲業者不定期稽查，輔導業者遵循食品衛生規範準則，廚房設置截油設施，且需清理乾淨，食品作業場所內及其四周不得任意堆置廢棄物。

另外，腐敗物或過期回收產品應設置專用貯存設施，並依廢棄物清理法及相關法規規定清理雜物，以防孳生病媒造成人體危害；新設建築物則由都發處落實要求起造人應依法設置油脂截留器。

市府表示，環保局也將針對湧北湖圳沿線區域稽查餐飲業者之廢食用油是否有依規委託合法業者處理，巡查周邊餐飲業者廢汙水排放情形是否造成道路側溝油垢淤積以及汙染情事。

而今年4月共計查核6家餐館業，5月15日前針對道路水溝稽核巡查作業計8次，倘發現餐飲業所排出廢汙水造成道路側溝油垢淤積以及汙染情事，將責由行為人限期清理並完成改善；另針對截流站維護清理頻率，環保局由每日1次增加為每日2次，且視情況增加清理頻率，以確保水圳不蓄積垃圾、油脂及髒汙。

中長期計畫則將積極推動汙水下水道用戶接管作業，落實該區域之用戶接管，確保汙水未來能全部納入汙水下水道系統，僅雨水可排入湧北湖圳，藉由汙水下水道建設來真正改善湧北湖圳惡臭問題，目前該區域之汙水下水道用戶接管工程預計2024年辦理。