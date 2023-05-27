校友回母校，盧秀燕與謝國樑出席安樂國小百年校慶。

基隆市安樂國小27日舉行建校100周年校慶，其中身為校友的台中市長盧秀燕特別北上出席，與市長謝國樑共同致賀。謝國樑並特別頒發傑出校友獎項予盧秀燕、米雕大師謝源張及書法家張炳煌等人，表彰對於社會的卓著貢獻。謝國樑表示，盧秀燕是安樂國小第一位擔任直轄市長的校友，也很開心盧市長今天能來到現場慶祝，同時勉勵小朋友們認真向學，讓父母放心。
謝國樑表示，安樂國小在設校百年期間，孕育出許多傑出人才，市府未來將致力為基隆各校打造優質學習環境，並持續推動校校有雙語、辦理英語村遊學、外師巡迴等課程，提供學生更優質的雙語教育環境，也勉勵小朋友在校要努力學習，不要辜負爸爸媽媽栽培的用心。
盧秀燕致詞表示，很感謝當年老師的教導，並分享在校時期參加演講比賽的緊張忘稿，到代表學校出賽的經驗，勉勵學弟妹積極參加校園比賽或公共事務，不要排斥，這樣能培養自身經驗，對於未來的生涯發展將有所助益。盧秀燕並親自頒發特殊貢獻獎給周金萬文教基金會，表達對基金會長年資助學校清寒學子獎助學金之謝意。
盧秀燕於參訪校園時分享，安樂國小是她第一個接受義務教育的學校，目前外觀改變蠻多，但校舍大致的位置沒改變，雖然公務繁忙，但有空還是會回來看看，不過平常比較沒機會進來校園，今天有機會來走走，小時候的回憶都湧現出來，很感謝安樂國小給予她的教育。
安樂國小校長蕭玉盞表示，本次百年校慶以「世紀蚵殼港，100樂飛揚」為主題，秉持傳承與創新的教育理念，融入在地特色課程，而今年更榮獲學習扶助評鑑全市優等第一，藝術創意校門更正式掛牌「基隆雙語領航學校」，表達接軌國際雙語教育之目標。
而視障鋼琴家許哲誠、台灣電子業先驅邱再興與台灣歌謠界泰斗葉俊麟先生等校友，也共同歡慶安樂國小百歲校慶，跨世代校友同聚一堂，相當熱鬧。
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