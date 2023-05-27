身為安樂國小校友的台中市長盧秀燕（右三）與基隆市長謝國樑（右四）、市議員林沛祥（後排左一）、教育處長劉美蘭（前排左一）等共同切蛋糕慶祝安樂國小百年校慶。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑（左）頒發傑出校友獎給台中市長盧秀燕（中）。（徐佑昇攝）

校友回母校，盧秀燕與謝國樑出席安樂國小百年校慶。

基隆市安樂國小27日舉行建校100周年校慶，其中身為校友的台中市長盧秀燕特別北上出席，與市長謝國樑共同致賀。謝國樑並特別頒發傑出校友獎項予盧秀燕、米雕大師謝源張及書法家張炳煌等人，表彰對於社會的卓著貢獻。謝國樑表示，盧秀燕是安樂國小第一位擔任直轄市長的校友，也很開心盧市長今天能來到現場慶祝，同時勉勵小朋友們認真向學，讓父母放心。

基隆市長謝國樑（左）與台中市長盧秀燕（右）開心自拍。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑致詞勉勵小朋友在校要努力學習，不要辜負父母栽培的用心。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑表示，安樂國小在設校百年期間，孕育出許多傑出人才，市府未來將致力為基隆各校打造優質學習環境，並持續推動校校有雙語、辦理英語村遊學、外師巡迴等課程，提供學生更優質的雙語教育環境，也勉勵小朋友在校要努力學習，不要辜負爸爸媽媽栽培的用心。

台中市長盧秀燕致詞勉勵小朋友有比賽或參與公眾事務機會不要排斥，可增加經驗並對未來發展有助益。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

盧秀燕致詞表示，很感謝當年老師的教導，並分享在校時期參加演講比賽的緊張忘稿，到代表學校出賽的經驗，勉勵學弟妹積極參加校園比賽或公共事務，不要排斥，這樣能培養自身經驗，對於未來的生涯發展將有所助益。盧秀燕並親自頒發特殊貢獻獎給周金萬文教基金會，表達對基金會長年資助學校清寒學子獎助學金之謝意。

盧秀燕於參訪校園時分享，安樂國小是她第一個接受義務教育的學校，目前外觀改變蠻多，但校舍大致的位置沒改變，雖然公務繁忙，但有空還是會回來看看，不過平常比較沒機會進來校園，今天有機會來走走，小時候的回憶都湧現出來，很感謝安樂國小給予她的教育。

安樂國小校長蕭玉盞表示，本次百年校慶以「世紀蚵殼港，100樂飛揚」為主題，秉持傳承與創新的教育理念，融入在地特色課程，而今年更榮獲學習扶助評鑑全市優等第一，藝術創意校門更正式掛牌「基隆雙語領航學校」，表達接軌國際雙語教育之目標。

而視障鋼琴家許哲誠、台灣電子業先驅邱再興與台灣歌謠界泰斗葉俊麟先生等校友，也共同歡慶安樂國小百歲校慶，跨世代校友同聚一堂，相當熱鬧。