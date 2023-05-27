民進黨提名總統參選人、副總統賴清德今（27日）出席雲林縣支持者發起的信賴之友會成立大會，賴清德特別提及為回應民眾對治安的需求，昨天立法院三讀通過許多犯罪項目禁止參選公職人員，希望大家繼續支持。不過甫遭雲林地檢署以貪汙罪起訴的褒忠鄉長陳建名（後排右一）也在台上。

雲林縣信賴之友會在斗南鎮成立，立委劉建國、蘇治芬均出席，賴清德致詞特別強調，他競選民進黨主席時巡迴各地舉辦政見發表會，不論男女老幼很多人提起社會治安問題，我當選黨主席之後立刻推動黨內革新，改變黨內規定，提高提名條件，代表民進黨參選黨公職一定要清廉，沒有黑道背景。

賴清德說，他向蔡英文總統報告此事，也把意見分享給行政院長陳建仁，所以行政院相關部會進行掃黑，這個月已經進行第三波，抓到65個首惡、幫眾掃黑360人，這是表達行政院的決心。

賴清德進一步說，立法院最近通過兩項法律對打擊黑金槍毒很重要，一是組織犯罪罰修法，昨天也已三讀通過選舉罷免法很多犯罪項目禁止他們參選公職人員， 這就是為了要回應社會對治安的需求，這是民進黨的責任，希望大家贊成、繼續支持。

賴清德致詞時，兩名黨籍立委、鄉鎮市長、縣議員均上台站在賴清德旁助勢，眾人臉色沉重，而涉貪遭起訴的褒忠鄉長陳建名也站在賴清德旁邊後方。

褒忠鄉長陳建名(中)在活動結束時快步離去。（周麗蘭攝）

雲林地檢署去年偵辦地方選舉賄選案件時，循線破獲褒忠鄉鄰長自強及文康活動費詐領案，繼而查出鄉長陳建名涉嫌利用職務機會詐取財物共15萬元，雲林地檢署依貪汙治罪條例等相關罪嫌提起公訴，並建請法院對陳從重量刑。