人工智慧（AI）晶片設計大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天受邀出席台大畢業典禮，他以輝達的3個故事勉勵畢業生，別害怕承認錯誤或尋求協助、願景實現前忍受痛苦、以及決定取捨或放棄，是能否成功的最核心關鍵。

國立台灣大學今天舉行畢業典禮，黃仁勳受邀出席致詞。他指出，1984年畢業後，看似成功，但創辦輝達之後，他曾承受一連串的失敗、屈辱、以及丟臉的時刻，他向台大畢業生分享輝達的3個故事。

黃仁勳說，輝達之前與日本遊戲商SEGA開發個人電腦遊戲應用的3D繪圖晶片，不過，經過1年開發後，輝達發現設計架構錯誤，當時微軟（Microsoft）推出Win 95作業系統，許多3D公司已經準備好支援相關作業平台，輝達當時花費巨資，卻無法完成與SEGA的合約。

黃仁勳說，當時他聯絡SEGA的執行長說明輝達投資設計方向錯誤，建議SEGA應該找尋其他合作夥伴，而輝達不得不中止設計，可能無法完成相關合約。

當時他很尷尬地向SEGA執行長要求支付所有費用，否則輝達將破產，SEGA執行長非常慷慨答應支付費用，讓輝達得以繼續生存6個月，輝達因而可進一步在資金告罄前，開發出RIVA 128顯示晶片，讓公司得以繼續經營，這也讓輝達有機會與台灣晶圓代工大廠台積電展開迄今延續25年的合作關係。

黃仁勳說，他很丟臉地去承認錯誤、並尋求他人協助幫忙，保存了輝達一線生機。

第2個故事是，2007年，輝達推出CUDA繪圖晶片架構，當時公司期待相關平台可協助科學、物理模擬到影像應用的運算典範，但是要打造這個典範，需要許多開發者參與其中，並歷經長期的時間與大量成本，也需要更多使用者開創新的應用領域。

黃仁勳說，這段期間輝達的獲利表現差，股東們對此也有微詞，要求公司改善獲利表現，但輝達堅持繼續走下去，透過GPU技術大會（GTC）持續推廣CUDA架構，終於等到了應用爆發契機，也透過與開發者合作更新演算法，提升CUDA架構運算效能，到2012年，有開發者發現CUDA架構可明顯加速AI應用深度學習（deep learning）的運算效能，10年後，全球AI革命啟動，輝達成為全球AI開發者的核心引擎。

他說，願景要實現前，開發和醞釀過程需要忍受長時間的失敗或痛苦。

黃仁勳的第3個故事是，2010年谷歌（Google）推出智慧型手機Android作業平台、輝達欲從個人電腦模式進軍手機領域指出，儘管手機市場規模龐大，但競爭激烈，輝達做出艱難決定，決定放棄手機市場，輝達藉此可更了解自己的願景，那就是打造以往電腦應用無法解決問題的運算能力。

他說，輝達在手機市場採取戰術性撤退的方式，在另一項機器人運算應用領域取得成果，現在輝達在自動化和機器人運算領域業績已達數十億美元。

黃仁勳說，戰術性撤退、決定該取捨或放棄什麼，是能否成功的最核心關鍵。